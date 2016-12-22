Окмотпресс: Сообщение от 22.12.2016 г. об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром и сигареты без фильтра

Постановления №668 от 13 декабря 2016 года



Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром и сигареты без фильтра



В целях увеличения доходной части республиканского бюджета, снижения потребления табачных изделий и укрепления здоровья населения, в соответствии со статьей 6 Закона Кыргызской Республики «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия табака», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:



1. Установить минимальные розничные цены на сигареты с фильтром и сигареты без фильтра в размере 40 сомов за 20 (двадцать) сигарет.



2. Контроль за соблюдением установленных минимальных розничных цен на сигареты возложить на Государственную налоговую службу при Правительстве Кыргызской Республики.



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.



4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.