Сообщает пресс-служба президента КР: Подписаны указы о назначении и направлении судей местных судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики Президенту Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаеву внесены предложения по кандидатам на должности судей:



- Верховного суда КР - 5 чел.;



- местных судов: Кызыл-Кийского (1 чел.) горсуда, Баткенского (1 чел.) и Кадамжайского (1 чел.) райсудов Баткенской области, Таласского горсуда (1 чел.) Таласской области и Нарынского горсуда (1 чел.) Нарынской области – всего 5 кандидатов.



16 декабря 2016 года Глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов.



С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов Президент Кыргызской Республики по 3 кандидатам на должности судей Верховного суда КР и по 4 кандидатам на должности судей местных судов КР согласился с предложениями названного Совета.



По итогам изучения материалов по претендентам, дополнительно истребованных от различных государственных органов сведений и отзывов Глава государства вернул 26 декабря 2016 года материалы по 3 кандидатам в Совет по отбору судей Кыргызской Республики.



В дальнейшем рассмотрение и представление кандидатур на должности судей Верховного суда КР будет осуществляться согласно статье 18 конституционного Закона КР «О статусе судей КР».



По кандидатам на должности судей местных судов КР Главой государства изданы 2 указа.



Первым указом отобранные по конкурсам 4 кандидатов назначены на должности судей местных судов на срок в соответствии с Конституцией.



Вторым указом назначенные 4 судей направлены для осуществления судейских полномочий:



в Кызыл-Кийский городской суд: Ахматов Нурлан Тологонович, в Баткенский районный суд: Оморов Расул Бактыбекович, в Кадамжайский районный суд: Алимбекова Жылдыз Кубанычевна, в Нарынский городской суд: Джоробекова Айнагуль Мамаюнусовна.



В дальнейшем рассмотрение и представление кандидатур на оставшиеся должности судей местных судов будет осуществляться в соответствии со статьей 18 конституционного Закона КР «О статусе судей КР».