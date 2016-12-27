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Окмотпресс: Сообщение от 27.12.2016 г. о внесении изменения в постановление о Государственной налоговой службе

27/12/16 18:30

Постановления №694 от 21 декбаря 2016 года

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики» от 16 февраля 2012 года № 100

В целях повышения эффективности деятельности Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики» от 16 февраля 2012 года № 100 следующее изменение:

- схему управления Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденную вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Приложение

« Приложение 2

Схема управления Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики

Центральный аппарат

Территориальные управления ГНС по контролю за крупными налогоплательщиками 

Управления ГНС по районам и городам без районного деления

Управление ГНС по контролю за субъектами свободной экономической зоны г. Бишкек

Председатель

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URL: http://www.24.kg/ofitsialno/42448/

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