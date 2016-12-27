Окмотпресс: Сообщение от 27.12.2016 г. о внесении изменений и дополнений в некоторые решения правительства

Постановления №669 от 13 декабря 2016 года



О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики



В целях реализации Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:



1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Типового положения об айыл башчысы (старосте аила)» от 6 октября 2006 года № 720 следующее изменения и дополнения:



- в названии постановления на официальном языке слово «(аила)» заменить словом «(айыла)»;



- в пункте 1 на официальном языке слово «(аила)» заменить словом «(айыла)»;



- в Типовом положении об айыл башчысы (старосте аила), утвержденном вышеуказанным постановлением:



в названии Типового положения на официальном языке слово «(аила)» заменить словом «(айыла)»;



по всему тексту в различных падежных формах и числах слова «глава айыл окмоту» заменить словами «глава исполнительного органа местного самоуправления», слова «населенные пункты» заменить словом «айыл», слово «аил» в тексте на официальном языке заменить словом «айыл» в соответствующих падежах и числах;



пункт 1.1. изложить в следующей редакции:



«1.1. В целях организации оперативного решения вопросов местного значения и оказания содействия в реализации делегированных государственных полномочий в отдельно расположенных селах по решению местных кенешей вводится должность айыл башчысы (староста айыла) за счет средств местного бюджета с должностным окладом на уровне ведущего специалиста соответствующего исполнительного органа местного самоуправления.»;



пункт 2.1. изложить в следующей редакции:



«2.1. Айыл башчысы (староста айыла) назначается главой исполнительного органа местного самоуправления с согласия схода жителей соответствующего села.»;



пункт 2.5 признать утратившим силу;



абзац четвертый пункта 2.6 признать утратившим силу;



пункт 3.1 изложить в следующей редакции:



«3.1. Айыл башчысы (староста айыла) в пределах территории села:



- выполняет работы в рамках статьи 18 Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», определенных как вопросы местного значения путем мобилизации членов местного сообщества;



- в пределах своей компетенции организует выполнение делегированных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке;



- содействует организации работы местного сообщества, координирует работу и осуществляет сотрудничество с общественными организациями и объединениями в решении вопросов местного значения;



- исполняет решения органов местного самоуправления, делегированных полномочий исполнительного органа местного самоуправления и его отдельных поручений;



- своевременно информирует руководителей органов местного самоуправления о проводимых работах в селе, имеющихся недостатках, чрезвычайных ситуациях, а также о состоянии общественного порядка в селе.»;



в главе IV:



абзац первый перед словом «Айыл башчысы» дополнить цифрой «4.1.»;



абзацы второй и третий признать утратившими силу;



абзац шестой изложить в следующей редакции:



«- проводить консультации и согласование со специалистами исполнительного органа местного самоуправления, руководителями хозяйствующих субъектов (фермерских, крестьянских и других хозяйств) в целях решения вопросов местного значения и исполнения делегированных государственных полномочий;»;



дополнить абзацами девятнадцатым и двадцатым следующего содержания:



«- в случае, если от соответствующего села не были избраны депутаты в местный кенеш, участвовать с правом совещательного голоса на заседаниях соответствующего местного кенеша, а на заседаниях городского кенеша — при рассмотрении вопросов, имеющих отношение к соответствующему селу;



- участвовать на заседании земельной комиссии исполнительного органа местного самоуправления при рассмотрении вопроса земельного участка, расположенного на территории соответствующего села.»;



пункты 5.1. и 5.2. изложить в следующей редакции:



«5.1. Айыл башчысы (староста айыла) несет дисциплинарную, административную, материальную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.



5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на айыл башчысы (старосту айыла) обязанностей, несоблюдение этических норм, нарушение законодательства о конфликте интересов глава исполнительного органа местного самоуправления вправе налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе».



Решение о снятии с занимаемой должности айыл башчысы (староста айыла) принимается с согласия схода жителей соответствующего населенного пункта.»;



пункт 5.5. изложить в следующей редакции:



«5.5. Айыл башчысы (староста айыла) один раз в год отчитывается на сельском сходе населенного пункта и перед органами местного самоуправления о своей деятельности.»;



дополнить главой VI следующего содержания:



«VI. Мотивация и материально-техническое обеспечение айыл башчысы (старосты айыла)



6.1. Материальная и нематериальная мотивация айыл башчысы (старосты айыла) осуществляется в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе».



6.2. Организационное, материально-техническое обеспечение деятельности айыл башчысы (староста айыла) осуществляется исполнительным органом местного самоуправления Кыргызской Республики.



Айыл башчысы (староста айыла) обеспечивается кабинетом, средствами коммуникативной связи (телефоном, компьютером, интернетом), мебелью, оргтехникой, оборудованием, канцелярскими товарами и другими средствами, необходимыми для создания нормальных условий труда.



6.3. Айыл башчысы (староста айыла) имеет печать для заверения выданных им гражданам и юридическим лицам справок, удостоверяющих личность, семейное и имущественное положение, и иные документы, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.».



2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении типовой структуры и штатной численности исполнительного органа местного самоуправления Кыргызской Республики» от 5 августа 2011 года № 451 следующие дополнения:



- Типовую структуру и штатную численность аппаратов мэрий городов районного значения, утвержденную вышеназванным постановлением, дополнить вторым примечанием следующего содержания:



«(**) Примечание: В каждом селе, входящем в состав города, предусматривается должность «Айыл башчысы» (староста айыла).»;



- Типовую структуру и штатную численность аппаратов мэрий городов областного значения, утвержденную вышеуказанным постановлением, дополнить примечанием следующего содержания:



«(*) Примечание: В каждом селе, входящем в состав города, предусматривается должность «Айыл башчысы» (староста айыла).».



3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.