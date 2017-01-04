Сообщает пресс-служба президента КР: Виктор Бутанаев, Макелек Омурбай уулу и Юлий Худяков награждены орденами «Манас» III степени

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Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 31 декабря, подписал Указ, согласно которому за большой вклад в сохранение и развитие исторического и культурного наследия народа Кыргызстана орденами «Манас» III степени награждаются:
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Бутанаев Виктор Яковлевич
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историк, этнограф, руководитель лаборатории этнографии Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова;
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Өмүрбай уулу Макелек
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языковед, фольклорист;
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Худяков Юлий Сергеевич
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историк, археолог, профессор кафедры археологии и этнографии Новосибирского государственного университета.
URL: http://www.24.kg/ofitsialno/42720/