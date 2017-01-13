Окмотпресс: Сообщение от 13.01.2017 г. об утверждении положения о порядке ввоза автомобильных шин и покрышек пневматических, бывших в употреблении, на территорию КР

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Постановления №14 от 11 января 2017 года
Об утверждении Положения о порядке ввоза автомобильных шин и покрышек пневматических, бывших в употреблении, на территорию Кыргызской Республики
В целях упорядочения ввоза на территорию Кыргызской Республики автомобильных шин и покрышек пневматических, бывших в употреблении, но пригодных к эксплуатации по прямому назначению, в соответствии с подпунктом b пункта 1 статьи 1 Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, Решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке ввоза автомобильных шин и покрышек пневматических, бывших в употреблении, на территорию Кыргызской Республики согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
URL: http://www.24.kg/ofitsialno/43165/