RSS
facebookfacebookgoogale+
Антонина Шевченко о спорте, кухне, путешествиях и ковбоях
Опасные игрушки. На свой страх и риск
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 14 января 2017 года. Суббота. Бишкекское время 00:31
НОВОСТИ ДНЯ:
Официально
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Окмотпресс: Сообщение от 13.01.2017 г. об утверждении положения о порядке ввоза автомобильных шин и покрышек пневматических, бывших в употреблении, на территорию КР

13/01/17 19:22

Постановления №14 от 11 января 2017 года

Об утверждении Положения о порядке ввоза автомобильных шин и покрышек пневматических, бывших в употреблении, на территорию Кыргызской Республики

В целях упорядочения ввоза на территорию Кыргызской Республики автомобильных шин и покрышек пневматических, бывших в употреблении, но пригодных к эксплуатации по прямому назначению, в соответствии с подпунктом b пункта 1 статьи 1 Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, Решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке ввоза автомобильных шин и покрышек пневматических, бывших в употреблении, на территорию Кыргызской Республики согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/43165/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ