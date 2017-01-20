Окмотпресс: Сообщение от 20.01.2017 г. о внесении дополнений в некоторые решения правительства

Постановление № 28 от 17 января 2017 года



О внесении дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики



В целях упорядочения условий труда и отдыха работников образовательных организаций, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:



Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О продолжительности ежегодного основного удлиненного отпуска, предоставляемого педагогическим работникам образовательных организаций» от 25 апреля 2006 года № 295 следующие дополнения:



- в пункте 1:



графу «Продолжительность отпуска» после слова «учителей,» дополнить словами «методистов, музыкальных работников, музыкальных руководителей, организаторов по внеклассной и внешкольной работе с детьми, социальных педагогов, психологов, дефектологов, сурдологов, руководителей кружков и внеклассной физкультурной работы,»;



графу «Наименование должностей педагогических работников» после слова «учитель,» дополнить словами «методист, музыкальный работник, музыкальный руководитель, организатор по внеклассной и внешкольной работе с детьми, социальный педагог, психолог, дефектолог, сурдолог, руководитель кружка и внеклассной физкультурной работы,»;



- в пункте 3:



графу «Образовательные организации» после слова «начального» дополнить словами «и среднего».

Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О введении новых условий оплаты труда некоторых категорий работников системы образования» от 19 января 2011 года № 18 следующее дополнение:



- в приложении 2 к вышеназванному постановлению:



примечание дополнить пунктом 5 следующего содержания:



«5. Размеры почасовой оплаты труда учителей кыргызского языка для русскоязычных дошкольных групп, учителей русского языка для кыргызскоязычных групп дошкольных образовательных организаций устанавливаются на уровне размера почасовой оплаты труда учителей начальных классов общеобразовательных организаций в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.».

Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении типовых штатов организаций среднего и высшего профессионального образования системы Министерства образования и науки Кыргызской Республики» от 20 ноября 2015 года

№ 788 следующие дополнения:



- дополнить пунктом 11 следующего содержания:



«11. Установить, что руководители образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования системы Министерства образования и науки Кыргызской Республики в пределах общей штатной численности работников, определенной в соответствии с типовыми штатами, утвержденными пунктом 1 настоящего постановления, могут вносить изменения в свои штатные расписания.



Число изменений не должно превышать 5 процентов численности работников образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования, без изменения общей численности работников, в том числе руководителей, заведующих (начальников) отделами, отделениями и другими самостоятельными структурными подразделениями и утвержденного фонда заработной платы образовательной организации.»;



- в примечании приложения 1 к вышеуказанному постановлению:



пункт 6 после слова «контингента» дополнить словами «, но не менее одной единицы на образовательную организацию»;



абзац второй пункта 19 после слова «корпусов» дополнить словами «, но не менее одной единицы на образовательную организацию»;



абзац третий пункта 19 после слова «общежитиях» дополнить словами «, но не менее одной единицы на образовательную организацию»;



- в примечании приложения 2 к вышеуказанному постановлению:



пункт 1 после слова «студентов» дополнить словами «и аспирантов»;



абзац второй пункта 23 после слова «корпусов» дополнить словами

«, но не менее одной единицы на образовательную организацию»;



абзац третий пункта 23 после слова «общежитиях» дополнить словами «, но не менее одной единицы на образовательную организацию».



1. Установить, что расходы, связанные с реализацией исполнения пункта 2 настоящего постановления, производятся в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом Кыргызской Республики на содержание образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Кыргызской Республики.



2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.



3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официально опубликования.



