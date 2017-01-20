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Окмотпресс: Сообщение от 20.01.2017 г. о внесении изменений в постановление о Координационном совете по правам человека

20/01/17 19:03

Постановление № 30 от 17 января 2017 года
 
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Координационном совете по правам человека при Правительстве Кыргызской Республики» от 18 ноября 2013 года № 630

В целях оптимизации функционирования Координационного совета по правам человека при Правительстве Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Координационном совете по правам человека при Правительстве Кыргызской Республики» от 18 ноября 2013 года № 630 следующие изменения:

в приложении к вышеуказанному постановлению:

- в абзаце первом слова «курирующий социальные вопросы,» исключить;

- абзац двенадцатый признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/43619/

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