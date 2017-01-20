Окмотпресс: Сообщение от 20.01.2017 г. о внесении изменений в постановление о Координационном совете по правам человека

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Постановление № 30 от 17 января 2017 года
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Координационном совете по правам человека при Правительстве Кыргызской Республики» от 18 ноября 2013 года № 630
В целях оптимизации функционирования Координационного совета по правам человека при Правительстве Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Координационном совете по правам человека при Правительстве Кыргызской Республики» от 18 ноября 2013 года № 630 следующие изменения:
в приложении к вышеуказанному постановлению:
- в абзаце первом слова «курирующий социальные вопросы,» исключить;
- абзац двенадцатый признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
URL: http://www.24.kg/ofitsialno/43619/