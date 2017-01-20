Окмотпресс: Сообщение от 20.01.2017 г. о национальном конкурсе «Лучший экспортер Кыргызской Республики»

Постановление № 33 от 17 января 2017 года



О Национальном конкурсе Кыргызской Республики «Лучший экспортер Кыргызской Республики»



В целях обеспечения экономического роста страны, повышения экспортного потенциала и снижения уровня бедности, развития промышленного, туристического и аграрного комплексов, стимулирования развития конкурентоспособного и экспортоориентированного отечественного производства, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», Правительство Кыргызской Республики постановляет:



1. Провести в 2017 году и в последующих годах Национальный конкурс Кыргызской Республики «Лучший экспортер Кыргызской Республики».



2. Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением победителей, осуществлять за счет привлеченных внебюджетных средств.



3. Возложить на Министерство экономики Кыргызской Республики привлечение внебюджетных средств, подготовку, организацию и проведение конкурса, в том числе осуществление сбора и анализа конкурсных заявок, проверки (аудита) конкурсных заявок победителей и проведение церемонии награждения.



4. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики оказать содействие в распространении информации о результатах конкурса через представительства за рубежом.



5. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «О Национальном конкурсе Кыргызской Республики «Лучший экспортер года» от 11 февраля 2009 года № 102.



6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.



7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.