Окмотпресс: Сообщение от 20.01.2017 г. о национальном конкурсе «Лучший экспортер Кыргызской Республики»

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Постановление № 33 от 17 января 2017 года
О Национальном конкурсе Кыргызской Республики «Лучший экспортер Кыргызской Республики»
В целях обеспечения экономического роста страны, повышения экспортного потенциала и снижения уровня бедности, развития промышленного, туристического и аграрного комплексов, стимулирования развития конкурентоспособного и экспортоориентированного отечественного производства, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Провести в 2017 году и в последующих годах Национальный конкурс Кыргызской Республики «Лучший экспортер Кыргызской Республики».
2. Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением победителей, осуществлять за счет привлеченных внебюджетных средств.
3. Возложить на Министерство экономики Кыргызской Республики привлечение внебюджетных средств, подготовку, организацию и проведение конкурса, в том числе осуществление сбора и анализа конкурсных заявок, проверки (аудита) конкурсных заявок победителей и проведение церемонии награждения.
4. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики оказать содействие в распространении информации о результатах конкурса через представительства за рубежом.
5. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «О Национальном конкурсе Кыргызской Республики «Лучший экспортер года» от 11 февраля 2009 года № 102.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
URL: http://www.24.kg/ofitsialno/43620/