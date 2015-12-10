RSS
facebookfacebookgoogale+
Кара-Балтинский спрут
Старые лидеры новой оппозиции. В цитатах и действиях
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 21:47
НОВОСТИ ДНЯ:
Парламент
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Правительство Кыргызстана попросили проводить экспертизу перед тем, как обвинять гражданина в экстремистских взглядах

10/12/15 10:40, Бишкек – ИА «24.kg», Наргиза ОСМОНОВА

Правительство Кыргызстана попросили проводить экспертизу перед тем, как обвинять гражданина в экстремистских взглядах. Об этом заявил сегодня на заседании парламента депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев («Республика – Ата Журт»).

 

Он констатировал, что сегодня многих мусульман обвиняют в религиозном экстремизме, основываясь лишь на их внешнем виде. «То есть у нас нет экспертизы, и от многих НПО поступают просьбы, чтобы обвинения все-таки предъявлялись на законных основаниях», - пояснил Кенжебек Бокоев.

 

Парламентарий попросил правительство обратить на это внимание и дать поручение соответствующим структурам. «Чтобы проводилась экспертиза, по результатам которой можно было бы привлечь человека, если он действительно является экстремистом», - пояснил депутат.

URL: http://www.24.kg/parlament/24427/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ