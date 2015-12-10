В Жогорку Кенеш поступил проект бюджета страны на 2016 год

В парламент Кыргызстана поступил проект бюджета страны на 2016 год. Об этом сегодня на его заседании сообщил депутат фракции «Республика – Ата Журт» Екметкул Байбакпаев.

«Сегодня 10 декабря, и у нас всего 10-15 дней на рассмотрение документа, это очень мало, - заявил депутат. - Это означает, что мы опять будем принимать его в спешке, хотя не решены многие вопросы, не рассмотрен вопрос Кумтора. То есть мы опять занимаемся мелочами, когда есть более глобальные вопросы».

Екметкул Байбакпаев выразил мнение, что в результате такой спешки итоговый документ станет «бюджетом проедания, а не бюджетом развития».