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Минобразования и Минсоцтруда КР просят разработать методику обучения детей с ограниченными физическими возможностями на дому

10/12/15 11:15, Бишкек – ИА «24.kg», Наргиза ОСМОНОВА

Минобразования и Минсоцтруда Кыргызстана просят разработать методику обучения детей с ограниченными физическими возможностями на дому. Об этом заявил сегодня на заседании парламента депутат Дастан Бекешев.

 

Он отметил, что если в Бишкеке дети-инвалиды еще могут получить образование, так как в столице есть школы, где созданы условия для ЛОВЗ, то в регионах этого нет. «То есть нарушается законное право гражданина на доступ к образованию и не работают нормы об инклюзивном образовании», - подчеркнул Дастан Бекешев.

 

Он предложил правительству рассмотреть возможность введения программы в областях, где дети-инвалиды получали бы образование на дому.

URL: http://www.24.kg/parlament/24433/

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