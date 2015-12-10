В Жогорку Кенеше интересуются, чем занимаются 48 сотрудников расформированного Министерства труда и миграции

В парламенте Кыргызстана задались вопросом, чем занимаются 48 сотрудников расформированного Министерства труда, миграции и молодежи. Об этом заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Данияр Толонов (фракция «Кыргызстан»).

По мнению нардепа, основная задача вновь созданного Департамента миграции – это черный список РФ, который с 20 тысяч кыргызстанцев вырос до 50 тысяч. «И сохраняется опасность, что в ближайшее время туда могут попасть еще 100 тысяч наших сограждан», - предупредил Данияр Толонов. При этом, по словам парламентария, в перечень могут попасть и студенты КР, обучающиеся в России.

Он обратился к правительству с предложением в кратчайший срок разработать программы на основе международных договоренностей, чтобы кыргызские мигранты не остались без возможности выехать на заработки. «Иначе это будет социальный взрыв», - считает депутат.