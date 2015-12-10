RSS
facebookfacebookgoogale+
Глава Нацбанка Кыргызстана об учетной ставке, долларе и золотых слитках
Канат Аманкулов: При такой системе управления спортом в Кыргызстане толку не...
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 21:46
НОВОСТИ ДНЯ:
Парламент
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Жогорку Кенеш предлагает вполовину сократить количество депозитов в иностранной валюте

10/12/15 12:36, Бишкек – ИА «24.kg», Наргиза ОСМОНОВА

Жогорку Кенеш предлагает на 50 процентов сократить количество депозитов в иностранной валюте или обязать их владельцев платить налоги. Об этом заявил депутат Акылбек Жапаров (фракция «Бир Бол»), презентуя проект постановления парламента «О мерах по стабилизации курса национальной валюты и дедолларизации экономики КР».

 

Среди других мер, предложенных Жогорку Кенешем, есть также пункт о переводе всех кредитов, взятых гражданами в иностранной валюте, в сомы. «Кроме того, в национальную валюту надо перевести и иностранные гранты, которые выданы на развитие сельского хозяйства, но для этого надо разработать соответствующие нормативно-правовые акты», - добавил Акылбек Жапаров.

 

Комментируя инициативы, нардеп рассказал, что в России, когда гражданин хочет получить кредит в иностранной валюте, ему объясняют, что такое валютный риск, и предлагают взять кредит в рублях. «Надо, чтобы и наши банки использовали этот опыт», - отметил бирболовец.

 

Не все депутаты положительно оценили пункт о сокращении в банках страны депозитов в иностранной валюте. В частности, Азамат Арапбаев (фракция СДПК) заметил, что это рыночная экономика, и если банк поставит низкие проценты по валютным депозитам, люди просто не будут вкладывать в них. «А если мы введем ограничения, граждане начнут вывозить валюту за рубеж и вкладывать в банки иностранных государств либо просто хранить дома - в носках», - заключил парламентарий.

 

Однако Акылбек Жапаров заметил, что такие меры «принимаются и в других странах».

URL: http://www.24.kg/parlament/24455/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ