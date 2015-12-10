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Атыр Абдрахматова: Институт омбудсмена Кыргызстана должен тесно работать с адвокатурой страны

10/12/15 17:30, Бишкек – ИА «24.kg», Наргиза ОСМОНОВА

«Институт омбудсмена Кыргызстана должен тесно работать с адвокатурой страны», - заявила сегодня на заседании парламента страны кандидат на пост акыйкатчи юрист Атыр Абдрахматова, которую выдвинула на должность фракция «Республика – Ата Журт».

 

Она подчеркнула, что в институте омбудсмена работает 150 человек, из них 78 – аппарат. «Они оказывают юридическую помощь, но какого она качества? Для обеспечения квалифицированной консультации надо привлекать профессиональных узкоспециализированных адвокатов», - подчеркнула кандидат в омбудсмены.

 

Атыр Абдрахматова отметила, что чаще всего граждане жалуются на работу госструктур. Она отметила необходимость обеспечения открытости и прозрачности работы госорганов. Затронула докладчик и тему пыток, сказав, что если будет избрана омбудсменом, то обеспечит независимое и тщательное расследование по каждому факту подобных нарушений.

URL: http://www.24.kg/parlament/24502/

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