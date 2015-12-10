В парламенте Кыргызстана при выборе омбудсмена страны произошла патовая ситуация.

Озвучивая итоги второго тура, глава счетной комиссии Кожобек Рыспаев сообщил, что 55 депутатов высказались против обеих кандидатур - юриста Атыр Абдрахматовой, выдвинутой фракцией «Республика – Ата Журт», и руководителя Ошского филиала ОФ «Интербилим» Гульгакы Мамасалиевой от фракции «Ата Мекен».

По итогам первого тура они набрали 23 и 28 голосов, по итогам второго – 34 и 27.

Счетная комиссия, в которую вошли 12 депутатов Жогорку Кенеша, вынуждена провести совещание с юристами, чтобы принять решение по третьему туру голосования.