Парламент Кыргызстана так и не смог избрать главного правозащитника страны, хотя потратил на это четыре часа и провел три тура тайного голосования с использованием бюллетеней.

Дойдя до третьего тура, где депутатам предстояло лишь высказаться «за» или «против» одной кандидатуры – юриста Атыр Абдрахматовой, палата не поддержала претендента, выдвинутого оппозиционной фракцией «Республика – Ата Журт».

По итогам третьего тура, за ее кандидатуру проголосовали лишь 46 депутатов. А 69 парламентариев высказались против.

Выборы омбудсмена КР дались Жогорку Кенешу тяжело. Изначально на пост претендовали восемь человек, один из которых - бывший филолог Мурат Жетимишбаев, выдвинутый фракцией «Онугуу-Прогресс» - после выступления перед депутатами сразу же взял самоотвод.

После первого тура стало ясно, что ни один из кандидатов не получил абсолютное большинство, поэтому назначили второй тур, куда вышли две представительницы прекрасного пола, набравшие больше всего голосов. Это юрист Атыр Абдрахматова, выдвинутая оппозиционной фракцией «Республика – Ата Журт» (23 голоса «за»), и руководитель Ошского филиала ОФ «Интербилим» Гульгакы Мамасалиева (27 голосов). Ее кандидатуру представила коалиционная «Ата Мекен».

Но и по итогам второго тура стало ясно, что акыйкатчи стране пока не видать, потому что 55 нардепов высказались против обеих кандидатур. Но были и те, кто голосовал за претенденток. Так как Атыр Абдрахматова набрала больше, чем Гульгакы Мамасалиева (34 голоса против 27), комиссия решила провести третий тур с включением в бюллетень только одного кандидата.

Примечательно, что лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев до сообщения Кожобека Рыспаева обратился к коалиции большинства с просьбой поддержать кандидатуру, выдвинутую оппозиционной партией «Республика – Ата Журт».