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Депутата Жогорку Кенеша невозможно привлечь к ответственности за его выступления

11/12/15 13:35, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Депутата парламента Кыргызстана невозможно привлечь к ответственности за его выступления. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Жогорку Кенеше.

 

По их данным, народный избранник защищен статусом неприкосновенности. В ряде СМИ появилась информация о том, что завотделом образования Узгенского района Ошской области Исмаил Дуйшеев собирается подать в суд на лидера парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева.

 

Ранее депутат заявил, что Исмаил Дуйшеев собирал с директоров 69 школ района по тысяче сомов ежемесячно. Чиновник обвинил парламентария в популизме и намеревается требовать через суд официального опровержения и извинений. Бакыт Торобаев для комментариев недоступен.

URL: http://www.24.kg/parlament/24566/

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