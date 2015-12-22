Депутату не понравилось сравнение парламента с «логовом коррумпированных политолигархов»

Депутату Азамату Арапбаеву не понравилось сравнение парламента с «логовом коррумпированных политолигархов». Об этом заявлено сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

На повестке дня стоял вопрос «О резолюции круглого стола от 4 декабря 2015 года по обсуждению вопросов проблемных заемщиков, поиск путей выхода из сложившейся ситуации».

«Я процитирую некоторые выдержки из письма госпожи Назаркуловой. Она обращается к президенту, спикеру и председателю Нацбанка: «Парламент, который сегодня, в первую очередь, стал логовом коррумпированных политолигархов…» Неужели мы должны рассматривать такие обращения после того, как общественное объединение так называет парламент? Они ставят несколько своих требований: «Парламенту КР, правительству сформировать в бюджете стабилизационный фонд по предоставлению денежной компенсации бизнесменам и заемщикам, пострадавшим в результате недальновидной и преступной политики властей по вхождению Кыргызстана в ЕАЭС». Она называет парламент, президента и правительство преступниками. Вообще, кто эта женщина? Мы не должны рассматривать такое заявление! Я предлагаю вообще снять этот вопрос с повестки дня и запретить этой женщине пересекать порог парламента Кыргызстана. Она, наверное, больная на голову!» - возмутился депутат Азамат Арапбаев.

«Запрещать никому мы не можем. А вопросы заемщиков рассматривали тысячу раз», - сказал депутат Дастан Бекешев.

«Провести круглый стол – инициатива комитета парламента», - заметил председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов.

В результате вопрос сняли с повестки дня.