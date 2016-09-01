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Депутаты обсудят ситуацию с Унгар-Тоо и трагедию, произошедшую в Москве

1/09/16 10:05, Бишкек – ИА «24.kg», Наргиза ОСМОНОВА

Комитет Жогорку Кенеша сегодня обсудит вопросы по ситуации с Унгар-Тоо и трагедию, произошедшую в Москве. Об этом сегодня на первом заседании осенней сессии сообщил глава комитета по международным делам, обороне и безопасности Алмазбек Баатырбеков («Кыргызстан»).

 

Он пригласил депутатов, которые хотят принять участие в обсуждении, прийти на заседание. Но при этом оговорился, что, возможно, обсуждение пройдет за закрытыми для прессы дверями.

 

А торага палаты Чыныбай Турсунбеков не исключил, что также будет обсужден теракт в посольстве КНР в КР.

URL: http://www.24.kg/parlament/36365/

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