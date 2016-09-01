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Комитет по конституционному законодательству и госустройству ЖК скорее всего возглавит депутат Торобай Зулпукаров

1/09/16 11:40, Бишкек – ИА «24.kg», Наргиза ОСМОНОВА

Депутат Торобай Зулпукаров (СДПК) скорее всего возглавит комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству и госустройству. Судя по тому, что он сегодня попросил перевести его из комитета по бюджету и финансам в указанный комитет, именно на него делает ставку правящая коалиция. Палата одобрила это решение и проголосовала за его переход из одного комитета в другой.

 

Отметим, что пост главы комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК очень важен в связи с предстоящими обсуждениями законопроекта о проведении референдума по изменению Конституции. Именно его решение будет являться решающим при обсуждении в ЖК законопроекта.

 

Должности заместителей руководителя этого комитета на сегодняшний день занимают Алмамбет Шыкмаматов («Ата Мекен») и Чолпон Султанбекова («Кыргызстан»).

URL: http://www.24.kg/parlament/36375/

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