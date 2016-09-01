Иса Омуркулов: Президент высказал критику в отношении кого-то - он имеет на это право

«Президент высказал критику в отношении кого-то, но он имеет на это право, он всенародно избранный», - заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша лидер фракции СДПК и правящей коалиции Иса Омуркулов.

Он пояснил, что, так как ранее лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев затронул в своей речи фракцию СДПК, то он не мог промолчать.

«Мы вносим изменения в Конституцию, это Основной закон, который работает на благо страны и должен сохранить суверенитет государства, должен обеспечить независимость республики от некоторых международный решений», - сказал Иса Омуркулов.

«Вы знаете, у нас в стране существует свобода слова, и среди инициаторов проекта есть подписи лидеров всех фракций ЖК. И я думаю, что предлагаемые изменения должны быть обязательно приняты в Конституцию, потому что мы и дальше должны обеспечивать развитие и независимость нашей страны», - сказал Иса Омуркулов.

Он привел в пример статьи 6 и 40 Основного закона. «Вчера президент сказал об этом в своем выступлении: если за пределами нашей страны решения некоторых международных организаций могут быть выше наших законов, это недопустимо, и поэтому референдум должен состояться, а наша фракция будет поддерживать политику президента», - подчеркнул парламентарий.

Что касается вчерашнего выступления главы государства, Иса Омуркулов пояснил, что «это попытка обратить внимание на происшествия, которые были в 1916 году, и последующие». «Да, он высказал критику, но он имеет право на это, он ведь всенародно избранный президент. Может быть, он что-то знает, поэтому и сказал», - добавил депутат.

В заключение глава коалиции большинства заверил, что парламент подготовит проведение референдума в соответствии со всеми процедурами. «В течение еще двух недель можно обратиться и внести свои предложения, там работает большая группа филологов, юристов и других экспертов», - напомнил он и обратил внимание, что высказывания об узурпации власти президентом не соответствуют действительности. «Если вы посмотрите вносимые поправки, вы не найдете в них нормы о продлении срока полномочий президента», - резюмировал Иса Омуркулов.