Депутаты недовольны слабым прогнозированием республиканского бюджета

Глава парламентского комитета по бюджету и финансам Аскарбек Шадиев раскритиковал правительство за неправильное прогнозирование республиканского бюджета.

«Мы принимаем новый бюджет, но кто ответит за невыполнение прошлогодних финансовых документов страны? У нас идет частая смена кабмина, и никто ни за что не отвечает. Но так не может быть постоянно. Вы же были в прошлом составе правительства и тоже какие-то вопросы тут отстаивали. У нас есть сомнения: исполнятся ли республиканские бюджеты, которые мы принимаем? Очень много рисков существует. Мы постоянно получаем неполные ответы, у нас копится недовольство», - заявил бирболовец.

Аскарбек Шадиев также отметил, что вопрос ответственности кабмина будет поднят на пленарном заседании ЖК. «Правительство пошло по неверному пути и вводит нас в заблуждение. Многие школы еще не достроены, то же могу сказать про больницы и дороги. Потому что неверно строят прогнозы, и потом неправильно идем по ним. Никто за неправильное прогнозирование не несет ответственности. Растет дефицит бюджета. Пусть нам кто-нибудь ответит и если надо, уходит с поста. Во всем мире кризис, наши соотечественники берут кредиты, чтобы покрыть предыдущий. Это кабала. А вы тут прогнозируете бюджет неверно, оставляете риски, многие статьи бюджета просто не исполняются. Или исполняются с большими задержками», - добавил он.

Депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Зиядин Жамалдинов заметил, что для исполнения доходной части бюджета снова придется поднимать налоги. «Это тяжелым бременем ложится на простых кыргызстанцев. Мы все время правим финансовые документы, корректируем, но это все происходит потому, что нет умения четко прогнозировать», - заявил он.

Его коллеги подчеркнули, что нельзя все время оглядываться на таможенную и налоговую службы. «Нужно думать и планировать макроэкономические данные более тщательно, а не переделывать принятые документы впоследствии. Все строительные фирмы обанкрочиваются. Людям тяжело, выживают кто как может», - сказал народный избранник Таабалды Тиллаев.