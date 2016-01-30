Религиозные движения, вызывающие споры: запретить или оставить?

В Кыргызстане, по официальным данным, 19 запрещенных религиозных организаций, они признаны деструктивными и экстремистскими. Есть течения, деятельность которых вызывает споры и опасения, однако запрещать их не торопятся.

К таким можно отнести «Ахмадия», «Таблиги Джамаат». Первая организация распространена на юге республики, недавно одного из ее членов застрелили на почве религиозных разногласий. «Таблиги Джамаат» запрещена во многих странах, но не в Кыргызстане, по словам муфтия, движение ведет положительную деятельность. Хотя некоторые эксперты с ним не согласны.

Одним словом, деятельность многих религиозных организаций изучена не до конца. Действительно ли указанные течения несут в себе угрозу и их нужно запретить, или это всего лишь выдумки? С таким вопросам ИА «24.kg» обратилось к экспертам, правоохранительным органам, ДУМК и народным избранникам.

Данияр Мурадилов, специалист отдела даавата по работе с молодежью и различными направлениями при Духовном управлении мусульман Кыргызстана (ДУМК):

- С точки зрения традиционного суннитского ислама для КР не только ахмадиты являются сектой. Например, в христианстве есть святая троица: Бог-отец, Бог-сын и Бог – Святой дух. Кто усомнится в численности и качестве этой троицы, считается сектантом, еретиком. То же самое и в исламе: нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед является заключающим звеном пророчества, он посланник конца света. Ахмадиты думают иначе. По их мнению, Ахмад мирза Гулям является пророком, который воплотил в себе Иисуса, Конфуция и других. Данную секту еще называют Кадияния.

Видение членов «Таблиги Джамаат» на 100 процентов соответствует традиционному исламу в стране, это один из методов распространения религии. Есть небольшие нестыковки и несовпадения с точки зрения одежды.

- Вышеуказанные религиозные направления все-таки нужно запретить или нет?

- Госкомиссия по делам религий приостановила регистрацию «Ахмадия». Ее существование как секты ведет к разложению мусульманского сообщества изнутри.

Прежде чем запретить деятельность какой-то организации, необходимо иметь на то причины. Допустим, в России закрыли «Таблиги Джамаат», так как РФ не является мусульманской страной, в Казахстане - из-за того, что члены течения повели себя неправильно. Однако это не дает основания для применения таких же мер в Кыргызстане. С первых же дней существования данного движения в КР не выявлен ни один факт, представляющий угрозу для страны.

Женишбек Аширбаев, начальник пресс-службы ГУ МВД по южной столице и Ошской области:

- На территории КР есть ряд религиозных организаций, которые не запрещены, однако они несут определенную угрозу, так как их видения не совпадают с видением сторонников других течений, и между членами происходят разногласия. Это порой приводит к кровопролитию. Происходит идеологическая война.

- А что вы можете сказать о движении «Таблиги Джамаат», которое сегодня вызывает противоречивые мнения?

- Его деятельность изучается правоохранительными органами. В случае обнаружения противоправных действий мы применим законные меры. В обществе есть разногласия. К тому же жители недовольны одеждой, которую носят члены «Таблиги Джамаат». Она выглядит, как наряды пакистанцев - длинные платья в пол. Члены организации своими призывами к исламу угрозы не несут.

- Из Кыргызстана в Сирию выехали 508 граждан КР, многие из них жители южных регионов. Представители каких течений чаще выезжают в зоны боевых действий?

- «Салафиты», «Ваххабиты», «Освободительное движение Туркестана», «Хизб ут-Тахрир». Среди выехавших не только члены религиозных движений. После обретения независимости в Кыргызстане регистрацию прошли около 5 тысяч конфессиональных организаций, в это время не было уделено должного внимания вопросу, что дало полную свободу деструктивным течениям. Их ученики сейчас выросли, и в основном эти граждане - приверженцы экстремистских идей. Сегодня мы пожинаем плоды того, что запустили конфессиональную ситуацию в КР.

Наблюдается тенденция национализации религиозных течений, к примеру, члены «Тавхид ва джихат», «Исламское движение Узбекистана» состоят на 90 процентов из представителей нацменьшинств. В результате появляется новая угроза – возникновение этнической вражды.

- Какие течения рождают угрозы?

- «Жайшуль Махди», «Джунд аль Халифат», «Ансаруллох», «Ат-Такфир Валь-Хиджра», Деятельность Церкви объединения Мун Сан Мена (секта Муна), «Тавхид ва джихат», «Хизб ут-Тахрир», «Ахмадия».

Последнее течение не запрещено, однако вызывает большие опасения.

- Какова в целом религиозная ситуация в стране?

- Данная сфера оказалась перегружена предрассудками, ярлыками, повышенной агрессией, непониманием и неприятием конфессионального самоопределения. Большая часть населения страны относит себя к мусульманам, религия воспринимается как свойство, передаваемое этносом, а не как свободный выбор личности.

По закону каждый гражданин может придерживаться любой религии, и этим пользуются фанатики. Основной причиной того, что граждане подвергаются влиянию деструктивных организаций, является неосведомленность. Нужно с малых лет обучать детей истории религии.

Кадыр Маликов, теолог:

- Ахмадийская община вступает в противоречие не только с традиционным суннитским исламом, но и не признается в роли равного участника, считается сектой. Это не дает повода для применения репрессивных мер, вплоть до запрета деятельности.

- То есть вы считаете, что данная секта угрозу для страны не несет?

- Прямую - нет, потому что в их призывах нет лозунгов о свержении власти, объявлении джихада.

- Какие меры государству нужно применять в отношении данной секты?

- Муфтият является централизованным органом, представляющим всех мусульман-суннитов на официальном уровне. ДУМК признает «Ахмадия» сектой. С религиозной точки зрения она считается деструктивной и несет в себе угрозу. На основании мнения муфтията, ученых, теологов государство рассматривает и делает свое заключение.

- Относительно другой организации, «Таблиги Джамаат», муфтият принял противоположную позицию, и их деятельность считает положительной. Откуда тогда вопрос о запрете?

- Кыргызстан выбрал свой путь: не запретил даават, иначе говоря, «национализировал». Муфтият полностью взял под свой контроль это течение, чтобы не было связки с криминалом. Некоторое время назад у населения дааватчики вызывали некоторые споры: внешний вид членов движения, их обход по дворам. Внутри даавата произошел раскол, и маленькая ее часть (около 10-15 процентов) отделилась и решила работать, как и раньше, продолжают носить пакистанскую одежку, не учатся и не работают.

Даават необходимо модернизировать. Это некоего рода реабилитационный центр, особенно в регионах. Лучше исправить даават, чем просто взять и добавить в «черный список». «Таблиги Джамаат» заполняет вакуум. Хоть как-то стоит в противовес деструктивным, экстремистским организациям.

Каныбек Иманалиев, депутат Жогорку Кенеша, заместитель председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности:

- Недавно на закрытом заседании комитета рассматривали данный вопрос и поручили соответствующим органам детально его изучить. В странах Центральной Азии запрещены около 50 религиозных организаций, а в Кыргызстане – 19. Те течения, которые не вошли в наш перечень, требуют дополнительного рассмотрения. Подход должен быть разумным.

Бактыбек Осмонов, замдиректора Государственной комиссии по делам религий КР:

- Решение о запрете должно основываться на доказанных фактах их противоправной деятельности, несущих угрозу безопасности.

В 2011 году решено отклонить заявление «Миссии Ахмадийской мусульманской общины» в ежегодной перерегистрации для осуществления религиозной деятельности. Их функционирование в стране с 2002 года негативно отражалось на сохранении религиозной стабильности. В доказательство в 2008 году община направила письмо в адрес ЖК с требованиями упразднения ДУМК, что чревато возбуждением конфессиональной вражды.

Число приверженцев учения Мирзы Гулама Ахмада в стране колеблется от 60 до 100 человек с наибольшей концентрацией в столице и южных регионах.

В последнее время общественность интересует деятельность на территории республики пакистанского религиозного движения «Таблиги Джамаат», которое в ряде постсоветских государств находится под запретом. Данный вопрос находится под нашим контролем и рассматривался на заседании Совета обороны от 3 февраля 2014 года.

Подтвержденных фактов антиконституционных деяний со стороны указанного движения за период функционирования в КР не представлено, за исключением отдельных случаев необеспечения таблигитами своих семей средствами на проживание на период даавата (миссионерство).

Совместно с ДУМК мы упорядочиваем деятельность «Таблиги Джамаат» на местах, постепенно отходим от ношения таблигитами пакистанской национальной одежды, берем под контроль формирование групп проповедников и маршруты их передвижений. Государство использует позитивный потенциал «Таблиги Джамаат» в рамках противодействия антиконституционной идеологии радикализма и экстремизма.

Хочу отметить, что изучение движения продолжается, и государство оставляет за собой право принятия окончательного решения по существу.