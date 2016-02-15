Подростковая беременность: насилие или безграмотность?

Подростковая беременность - проблема, которая не теряет актуальности. К сожалению, государство вспоминает о ней, когда уже грянул гром. Так случилось и в этот раз, чиновники взялись за голову и забили тревогу после того, как в Нарыне 14-летняя девочка стала мамой.

Что же происходит в обществе? Почему девочки беременеют в 13-15 лет? Одни считают, что это следствие насилия над детьми, другие – половой безграмотности. Так в чем же корень проблемы и каковы ее последствия, с таким вопросом ИА «24.kg» обратилось к респондентам.

Михаил Мунькин, психолог:

- Я уверен, что основная причина в безграмотности. Девочки имеют слабое представление о сексе. Зачастую подростки из-за интереса соглашаются на нечто непонятное для них, в итоге у них появляются дети. Но я бы не стал утверждать, что в Кыргызстане остро стоит проблема подростковой беременности, а вот низкий уровень полового воспитания – да, это проблема. Здесь возникает вопрос, что считать моральным, а что нравственным?

Кыргызстан - поликультурная страна, поэтому однозначного и единого подхода к решению проблемы нет. Для кого-то книги, обучающие, как пользоваться презервативом, - харам, а другие считают, раз подростки информированы о сексе, пусть знают о безопасных способах.

- Как проводить половое воспитание с учетом нашего менталитета?

- С позиции психологии трудно сказать, какой метод полового воспитания будет адекватным, потому правильность или нет диктуется средой. Нам приходится варьировать между чрезмерной открытостью и закрытостью. Мое предложение - проводить тренинги по половому воспитанию для родителей, которые в дальнейшем сами бы обучали детей. Это должно быть их решение, если они не хотят говорить о сексе с подростками, потом им придется носить фрукты в роддом.

Очень часто взрослые не понимают, что происходит с их чадом, особенности их организма, так как тема секса табуирована. Информация достаточно ограничена. Легкий доступ в Интернет к порнографической продукции дает не половое воспитание, а наоборот - не совсем адекватные сведения.

Дамира Ниязалиева, экс-вице-премьер-министр:

- Данная проблема существует не первый год, причина ее в неосведомленности подростов о репродуктивном здоровье и своих правах. Ежегодно среди них регистрируется около 1,2 тысячи родов, абортов – 180.

Сейчас молодежь рано начинает половую жизнь, не имея полноценной информации. Это приводит к увеличению числа инфекций, передаваемых половым путем.

- Как решается данный вопрос на законодательном уровне?

- Есть закон «О репродуктивных правах граждан и гарантиях их реализации», разработанный нами и принятый в 2015 году. В нем четко прописаны обязанности каждого социального института (семьи, школы, медиков) в половом воспитании. Но, к сожалению, на сегодня нет четкого механизма исполнения, что привело к случаю в Нарыне. Подобный факт должен стать сигналом для депутатов, чтобы они проверили исполнение данного закона, а не предлагали ограничивать число гостей на свадьбах.



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Был вопиющий случай в одной школе. Девочка 11-12 лет хотела покончить с собой в туалете. На такой шаг она пошла, потому что у нее началась менструация, но она решила, что беременна, хотя не вступала в половую связь. Ее мать постоянно твердила: если будешь много играть с мальчиками, забеременеешь. Но о том, как появляются дети, мать умолчала, вот результат.

Родители стесняются говорить с детьми об особенностях их организма и думают, что информацию о половом воспитании дают в школах. А учителя признаются, что так же стесняются рассказывать ученикам даже на уроках биологии о зачатии ребенка. В итоге из-за того, что подросток не получает необходимые ему сведения, их начинают искать в Интернете.

Минздраву совместно с Минобразования давно пора разработать единую госпрограмму по реализации репродуктивных прав граждан, в частности школьников, с учетом половозрастных особенностей. С этим нельзя затягивать, это очень большая социальная проблема.

Камчыбек Узакбаев, директор Национального центра охраны материнства и детства:

- Случай в Нарыне доказывает, что проблема подростковой беременности есть, и это лишь верхушка айсберга. В Кыргызстане малолетних девочек воруют, выдают замуж, ссылаясь на изжившие себя обычаи. Я считаю, что корень проблемы – насилие над детьми. Хотя половая безграмотность также является одной из причин. Поэтому родители должны рассказывать о последствиях ранних половых связей, в школах предусмотреть отдельные занятия на эту тему. Хотя говорят, что обучают, но результатов мы не видим.

- Кто должен проводить половое воспитание?

- Следует начать с семьи, затем в школах, и общество. Нужно признать, что по уровню половой грамотности Кыргызстан отстает от многих стран. Для родителей эта тема очень закрытая.

Гульшан Абдылдаева, ведущий специалист управления школьного и дошкольного образования Минобразования КР:

- В большинстве случаев девочки вступают в раннюю половую связь не добровольно, в основном это насилие. О подобных фактах зачастую умалчивают как родители, так и сами дети.

О сексуальном воспитании в школах мы не можем говорить открыто, общественность решит, что мы ведем неправильную политику. Поэтому министерство ввело урок ЗОЖ, на котором рассказывают про гендер, добрачные связи, об их последствиях и многое другое. Программа включена с 2015 года для учеников с 6-го по 11-й классы.

- Расскажите о ней подробнее.

- Уже обучены около 12 тысяч педагогов, сотрудники нескольких вузов. Для детей предусмотрено 10 академических часов в год. В шестом классе рассказывают про гигиену и здоровье человека, в седьмом – про инфекционные заболевания, изменения в организме, защите от насилия, в восьмом – про гендер, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, в девятом – про последствия ранних браков, кражи невест и в 10-11-х классах – о мерах профилактики ВИЧ/СПИДа и так далее.

- Насколько открыто учителя могут говорить с детьми о половом воспитании?

- Это очень большая проблема. Поэтому в новой программе предусмотрено обучение педагогов, как правильно преподносить информацию, учитывая половозрастные особенности подростка.

Бактыгуль Ракымбаева, ученица 9 класса:

- Для меня как подростка вопрос полового воспитания очень важен. Об этом рассказывают на уроках биологии, но лишь вскользь, этого недостаточно. Учителя сами не заинтересованы в том, чтобы мы получили информацию о репродуктивном здоровье, говорят: «Сами узнаете, прочитаете». Но откуда?

- Кто должен проводить половое воспитание для подростка, с кем было бы комфортно говорить на эту темы?

- Было бы хорошо, если нам давали литературу, где все подробно и просто написано. Помню, как-то в школе раздавали буклеты про репродуктивное здоровье, но затем запретили их, хотя всем ученикам было очень интересно. Некоторые взрослые уверены, если обучать детей половому воспитанию, они захотят попробовать. На самом деле это не так. Если бы подросткам в свое время объяснили последствия ранней половой связи, то они бы не захотели этого.

- С родителями обсуждаете эту тему?

- Нет, они сами стесняются. Они говорят: «Не вставай на плохой путь. Не ходи с парнями», но не объясняют, что это. Получается, подросток сам должен догадываться, что подразумевают взрослые под словом «плохо». О репродуктивном здоровье я узнаю из различных тренингов, семинаров.

Например, мой братик в семь лет узнал, откуда берутся дети. Думаю, с такого возраста нужно проводить половое воспитание, чтобы с ранних лет у детей было правильное восприятие и понимание.