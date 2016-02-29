ЕАЭС и кризис: каждый сам за себя или на одном плоту?

Кыргызстан полгода является членом Евразийского экономического союза. За это время страна так и не успела ощутить на себе прелести интеграции. А тут еще и экономический кризис в регионе грянул. Бизнесмены забили в набат. Если государство не прислушается к их мнению, не примет срочных мер, ситуация может выйти из-под контроля. В итоге мы попросту потеряем многие сферы предпринимательства и увеличим армию безработных.

В правительстве в ответ на озабоченность бизнеса готовы разработать антикризисную программу. ИА «24.kg» выясняло у респондентов, как найти выход из кризиса и в конечном итоге выиграть от участия в ЕАЭС.

Гульнара Ускенбаева, председатель Ассоциации поставщиков:

- Помощь государства необходима, потому что часть проблем, связанных с ЕАЭС, вызвана, к сожалению, не вступлением в союз, а действиями наших чиновников. Они создают такие процедуры внутри страны, что усложняют жизнь предпринимателям. Мы неоднократно говорили, что нужно упрощать процедуры, чтобы наш бизнес мог выжить в условиях кризиса и ЕАЭС. На деле же происходит обратное. Кроме того, в условиях кризиса какие-то проблемы наши предприниматели просто не в силах решить сами. Например, доступ к ресурсам. Если сейчас коммерческие банки дают кредиты под 30 процентов годовых, то с такими займами наши предприниматели не выживут. А без доступа к финансам нет развития. Государство должно продумать возможность выдавать предпринимателям кредиты под более низкий процент. Например, как ежегодно делается для фермеров. Сейчас надо поддержать малый и средний бизнес.

- Но что готов сделать бизнес, чтобы преодолеть сложности?

- Часто есть дополнительные ожидания от бизнеса. А что мы можем пообещать кроме того, что готовы жить, работать и платить налоги? Когда мы работаем, то платим зарплату. Даем рабочие места, люди кормят семьи. И это наша социальная задача, которую мы выполняем. И мы продолжаем это делать. Нам либо не надо мешать, либо надо помогать. Вот свежий пример. Недавно была в Соцфонде. Там опять заговорили о том, что нужно изобрести новый метод контроля над плательщиками. Ведь предприниматели патенты покупают, а полисы нет. Я сама пыталась купить этот полис, пять раз ходила в Первомайское отделение Соцфонда, но так и не смогла купить. А кто будет к ним постоянно ходить? Что Соцфонд сделал для того, чтобы людям было проще платить страховые взносы? Ничего. Основная задача - упростить администрирование платежей.

Эльдар Абакиров, представитель Ассоциации молодых предпринимателей:

- Проблемы были ясны еще до вступления Кыргызстана в ЕАЭС. Сейчас, конечно, власти говорят, что региональный экономический кризис никто не прогнозировал. Но изначально было известно, что наша экономика не готова к ЕАЭС из-за слабого производства, отсутствия стандартов и долгосрочного финансирования. Многие факторы были известны, но мы на все закрыли глаза, вступили в союз и теперь конвульсивно пытаемся выжить. Но опять все зависит от нашей оперативности и желания. И здесь нельзя говорить, что каждый будет решать проблемы самостоятельно. Здесь тяжело делить. Если у бизнеса будут проблемы, то проблемы будут у всего государства, потому что бизнес – это рабочие места и налоги. Если у народа не будет работы, он будет голоден, то и власть быстро уберет. Мы все в одной лодке, и действовать должны сообща.

- Что нужно сделать, чтобы стране стало полегче?

- Например, Казахстан сделал послабления в том, что он может импортировать товары из стран ВТО. И эти тарифы отличаются от норм ЕАЭС. Мы могли бы сделать то же. Наша Ассоциация молодых предпринимателей предложила правительству пять шагов для преодоления кризиса. Параллельно нужно достичь в бизнесе максимального либерализма, устранить бюрократические схемы при выдаче разрешений на подключение к коммуникациям и в сфере проверок предпринимателей. У нас слишком большое давление проверяющих органов на бизнес. Проверки идут постоянно. Это все отвлекает бизнес от основной деятельности, а он должен с утра до вечера думать, как лучше производить, как оказывать лучшие услуги, а не о проверках. Если бизнес честно платит налоги, его не должны трогать.

Жыргалбек Сагынбаев, председатель Ассоциации промышленников Кыргызстана:

- Ситуация в экономике сложная, кризис повлиял на все сферы. После вступления в ЕАЭС изменились правила игры для промышленности, появились новые технические регламенты. Сейчас идет ознакомление с ними, бизнес ищет новые формы кооперации по принципу «поставщик – покупатель». Для полного использования потенциала уйдет еще примерно год. Только после бизнес начнет активно развиваться. К сожалению, соседей не выбирают. Любой кризис, который возникает у них, автоматически приходит к нам. На сегодня тяжело идет кооперация, взять Кара-Балтинский горнорудный комбинат, который простаивает из-за отсутствия сырья.

- А какие проблемы есть в вашем секторе?

- У бизнеса катастрофически не хватает оборотного капитала. Активы недооценены. Наши кредитные организации очень дешево оценивают активы и выдают краткосрочные кредиты в сфере промышленности. Открытие Российско-Кыргызского фонда, который намерен выдавать кредиты под 12 процентов годовых и на длительные сроки, должно помочь отрасли справиться с кризисом. Чтобы изменить ситуацию, по моему мнению, нужно научиться вести переговоры с инвесторами, научить наших бизнесменов готовить грамотные и понятные бизнес-планы. А правительству стоит определить конкретных специалистов, которые будут нести ответственность за переговоры с крупными инвесторами. К сожалению, на сегодня наши государственные структуры за рубежом в силу некоторых обстоятельств не могут заниматься привлечением инвестиций.

- Что делать, чтобы ситуация изменилась?

- Государство обязано привлекать инвесторов и научиться защищать их. Кризис - плохой спутник для государства, но в то же время хорош тем, что каждый руководитель проходит испытание на прочность. Во-первых, он экономит и деньги, и время. Жизнь заставляет его искать новые пути развития. Наша страна маленькая, и нам проще выходить из кризиса. Тот потенциал, который существует у нас, до конца не использован. Сейчас много способов правильно использовать нынешнюю ситуацию для развития. Кыргызский союз промышленников имеет достаточный опыт работы в данных направлениях и готов оказать помощь правительству и руководителям промышленных предприятий. У нас есть прочные связи со странами ЕАЭС и дальнего зарубежья.

Айнура Чекирова, исполнительный директор аналитического центра:

- Все должно быть скооперировано. Любая инициатива по изменению условий работы бизнеса должна быть с ним согласована. Кризис надо преодолевать общими усилиями. А то практика такова, что продолжается политика дополнительной административной нагрузки на бизнес, а он об этом узнает постфактум. Сейчас мы вместе должны выстроить единый фронт коммуникаций с ЕАЭС. Там идет активный законотворческий процесс, о котором бизнес не знает. Согласование идет через правительство КР. Надо совместно обсуждать, как отстоять интересы Кыргызстана, в какой редакции изложить решение Евразийской экономической комиссии, чтобы завтра наши предприниматели не столкнулись с нездоровой конкуренцией. Но реально сделать это сложно. Из ЕАЭС приходит такой большой объем материала, что сложно что-то проанализировать и быстро предложить вариант решения вопроса. Мы, конечно, пытаемся отслеживать все инициативы, отсеивать «нездоровые» нормы, но за всем уследить невозможно.

- Есть ли внутренние инициативы кабмина, которые мешают бизнесу сосредоточиться на борьбе с кризисом?

- Сейчас сложилась ситуация, когда Министерство экономики, как профильное ведомство, пытается выдвигать инициативы в поддержку бизнеса, но процесс согласования убивает первоначальную идею. Законопроект вроде вынесли - хороший, здравый документ, но как только он спускается на согласование ведомствам, каждое в нем отражает свой внутренний интерес. Налоговая служба, например, в случае если законопроект направлен на сокращение налогового бремени, говорит, что это не в пользу бюджета. Таможня скажет: документ может создать риск, что к нам хлынет контрабанда. Соцфонд внесет свою лепту… И таких примеров масса. Идея настолько искажается, что выходит малозначимый эффект. Процентов на 70 идея меняется. А иногда она и вовсе рубится, потому что ключевой госорган (Минфин, например) против. Часто предлагаемые проекты не совпадают с позицией Министерства экономики по либерализации законодательства в сфере предпринимательства. Получается, мы договариваемся о хорошем, но может «выползти» документ, который сильно осложняет жизнь бизнесу. Это говорит о плохой координации действий правительства.

Сергей Пономарев, председатель Ассоциации рынков, торговли и сферы услуг:

- Кризис есть, и это признают в правительстве. Поэтому вместе с Советом по развитию бизнеса и инвестициям, с правительством разрабатываем антикризисную программу. Когда мы ее только предложили, нам говорили, что показатели хорошие, идет рост, но мы были убеждены, что кризис есть. В итоге оказались правы. Но сразу скажу, что кризис начался не потому, что мы вступили в ЕАЭС, как это говорят некоторые ангажированные политики. Мы не раз обсуждали ситуацию и пришли к выводу, что без ЕАЭС было бы хуже. Проблема в том, что мы слишком долго согласовывали национальные интересы. Мы вступили в союз 12 августа, а уже 20 августа Казахстан отпустил тенге в свободное плавание. Наш экспорт стал дороже. То же происходило и с Россией. Но емкость нашего внутреннего рынка недостаточна для экономического сектора, нам нужны новые рынки. Конечно, бизнесу нужна поддержка правительства. Для этого мы и инициировали принятие антикризисной программы.

- Какой помощи ждет бизнес?

- Конечно, нам хотелось бы большего, чем сейчас предлагают. Но даже те меры, которые заложены в нынешней антикризисной программе, могут подействовать. Например, предлагается раз в квартал информировать страны ЕАЭС, что произведено у нас, что продано на рынках союза. Реклама – это хорошая вещь, хорошая поддержка. Хорошо в программе прописан процесс дедолларизации экономики, что также важно для Кыргызстана. Кроме того, мы предлагаем перенять опыт Беларуси, когда они освобождают на 180 дней от уплаты НДС на импорт. Предприниматели за счет экономии на таможенной очистке смогут получить на рынках ЕАЭС конкурентные преимущества. А это важно тем, кто работает на внешние рынки. Но бизнесу хотелось бы и финансовой подпитки. Например, работает Российско-Кыргызский фонд развития, но бизнесу дает займы только свыше $3 миллионов. По московским меркам это, может, и приемлемо, а по нашим нет. Но деньги давала РФ, поэтому сейчас правительства Кыргызстана и России обсуждают возможность снижения порога. Бизнесу сегодня нужны быстрые, недорогие и долгосрочные деньги. Вот это - существенная поддержка.