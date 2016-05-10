Козлодрание: муляж или оригинал?

Игра кок-бору, или «серый волк» популярна среди кыргызов, алтайцев, башкир и других азиатских народов. По традиции название этой игры на русском звучит как «козлодрание».

Во время игры всадники борются за тушу козла, ей необходимо не только завладеть, но и суметь забросить ее в так называемые ворота в виде большого казана.

В правила игры вносятся различные изменения. Так, согласно данным отечественной федерации кок-бору, с начала 2016 года на официальных турнирах используется муляж туши. Реакция на такое нововведение в Кыргызстане была неоднозначной. С вопросом, как они относятся к современному подходу в кок-бору, ИА «24.kg» обратилось к своим респондентам.

Султан Бекташев, исполнительный директор Федерации кок-бору КР:

- К этому решению мы когда-нибудь должны были прийти, на протяжении нескольких лет искали альтернативу, чтобы наша игра совершенствовалась. Совместно с бизнес-сообществом изготовили муляжи, тестировали их. Я понимаю обеспокоенность населения по поводу традиций предков, но ведь мы должны развиваться. Мы ни в коем случае не ущемляем права наших граждан, не запрещаем на частных мероприятиях применять тушу козла. Но если мы хотим идти вперед как спортивная игра, должны использовать спортивный снаряд.

Все новое всегда подвергается критике, и вот мы сделали первый шаг на открытии турнира, посвященного 9 Мая, но некоторые стали возмущаться и требовали вместо муляжа вернуть тушу. Напомню, что решение принято для того, чтобы мы вышли на международный уровень, отказавшись в игре от каких-либо элементов жестокости. Если мы хотим, чтобы наша игра попала в список нематериального наследия ЮНЕСКО, то должны предпринимать такие шаги. Муляж будет совершенствоваться, конечно, мы будем учитывать мнения игроков, населения. Но есть и те, кто специально провоцирует народ, говорят, что нам не нужен спортивный снаряд. Судя по всему, эти люди не заинтересованы в развитии национальной игры. Ведь мы не запрещаем играть тушей козла, в чем проблема? Пусть играют, но не на официальных турнирах. Мы меняем не только тушу на муляж, у нас появятся переносные современные ворота, разработали защитные костюмы для игроков. В этом направлении работа идет, и мы это показываем обществу.

Айтмамат Назаров, депутат парламентской фракции «Кыргызстан»:

- Если мы хотим, чтобы игра вышла на международный уровень, то просто необходимо использовать муляж. Но традиции тоже нужно соблюдать, поэтому я предлагаю внутри страны играть по-прежнему.

Бактыбек Мейманбеков, дизайнер:

- Считаю, что если проходят народные состязания, то можно использовать тушу козла, но если речь идет о спорте, то муляж - это очень хорошая альтернатива. Насколько я знаю, также предлагают использовать для спортсменов специальную экипировку, и ворота тоже считаю неплохим нововведением. Что касается традиций, то вы посмотрите: сейчас игроки используют даже шлем танкиста, но ведь таких традиций не было. Или вместо ворот устанавливают шины от грузовых машин, чего тоже не было, наверное, стоит уже более современно подходить к этим вопросам.

Мурок Анарбекова, сотрудница некоммерческой организации:

- Если оценивать ситуацию с санитарной стороны, то, конечно, лучше использовать спортивный снаряд, заменяющий тушу. Ведь его можно использовать постоянно, плюс ко всему это экономично, не придется для каждой игры резать домашнее животное. Что касается традиций, то не думаю, что они будут забыты. Ведь сегодня же не забыли.

Азамат Касымбеков, житель Бишкека:

- Чтобы не возмущались различные неправительственные организации, нужно сделать чучело, максимально похожее на тушу козла. То есть нужно учитывать не только вес, но и форму, чтобы все было очень похоже.

Рамис Кудайбергенов, вице-президент федерации кок-бору по Таласской области:

- Когда разрабатывали альтернативный вариант, нас не приглашали, мои ребята уже использовали этот муляж, он им не понравился. Во-первых, он очень опасный. Когда прижимаешь тушу к ноге и происходит столкновение с лощадью, нога пружинит. А с муляжом все намного сложнее, он очень твердый, можно сломать ногу или руку при столкновении с соперником. Многие говорят, что муляж экономически выгоднее, а вы посчитайте, сколько уйдет на его изготовление, цена, на мой взгляд, будет такой же. Конечно, мы не против использования муляжа, но нужно его довести до идеала, чтобы приспособление было очень похоже на тушу козла, надо думать о безопасности игроков.

Нургуль Акматова, ветеринар:

- Я ценю традиции нашего народа, но категорически против использования туши животных. Если честно, только от вас я услышала об альтернативе, поддерживаю тех, кто пытается заменить тушу на спортивный снаряд. Ведь мы живем в современном мире, нужно стараться идти в ногу со временем.

Омурали Мусаев, учитель физкультуры:

- Надо принять во внимание, что издревле улак тартмай играли именно тушами козла. Почему тушами именно козла? Не теленка, правда, с теленком играют на юге, не барашка или другого животного или иного материала? Значит, были серьезные предпосылки: учитывался вес, объем и другие моменты. Еще встает вопрос, были ли серьезные попытки создания искусственного улака? Думаю, нет. Чтобы заменить природный материал, нужны серьезные исследования, серьезная команда из числа спортсменов, ученых, знатоков игры, которые могли бы разработать наиболее подходящую, наиболее удобную и главное - безопасную альтернативу улаку. Говорят, муляж жестковат, что может привести к серьезным травмам спортсменов. Возможно, это требования международных спортивных организаций, мол, гуманизм и так далее. Не спорю. Но замена должна быть достойной, а не сделанной на скорую руку.