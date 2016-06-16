«Пятая графа» как причина раздора?

Государственная регистрационная служба представила образец нового паспорта гражданина КР, в котором не будет графы «национальность». Председатель ГРС Тайырбек Сарпашев отметил, что упразднение «пятой графы» направлено на укрепление единства и согласия. Однако чиновник забыл о том, что на сегодня каждый гражданин республики вправе сам решать, указывать ему свою национальность в паспорте или нет. Своим мнением по поводу новой инициативы ведомства с ИА «24.kg» поделились:

Гульнара Джурабаева, заместитель председателя Центризбиркома:

- Все мы граждане, живущие в Кыргызстане, разные: кто-то различается по этнической принадлежности, кто-то - по вероисповеданию, но нас всех объединяет принадлежность к одной стране. И на мой взгляд, паспорт - как раз тот документ, который обостряет ситуацию. Я казашка и ощущаю свою этническую принадлежность, несу в себе знание, понимание своей этнической идентичности, но для меня важно и, может быть, гораздо важней ее принадлежность к Кыргызстану. То есть моя гражданская составляющая важней этнической идентичности.

А как мы почувствуем что-то общее, единство нации? Наверное, только через ощущение принадлежности к своей стране.

Вот тут мы понимаем, что у нас есть почва для единения и постановки общих задач. Потому что этническая составляющая предполагает дополнительные свободные и собственные задачи, культуру, язык, традиции, обычаи. Для меня важно, что я могу независимо от своей национальности обсуждать проекты нашей страны. И голос каждого очень важен, несмотря на его пол, религиозную и этническую принадлежность. Главное понимать, что нас всех объединяет ответственность за Кыргызстан.

Айгуль Рыскулова, вице-мэр города Бишкека:

- Я за исключение данной графы. Считаю, что в паспорте гражданина достаточно других данных для его идентификации. И упразднение «пятой графы» - один из факторов, укрепляющих единство народа, так как мы все граждане одной страны - Кыргызстана.

Дмитрий Федоров, кыргызстанец в третьем поколении, предки которого приехали в республику в 1936 году:

- Начнем с того, что ни в одной стране мира нет такой графы. Во всех анкетах присутствует графа - гражданство. Для Запада мы все русские, для русских, живущих в РФ, мы - киргизы. Кыргыз для кыргыза в КР - в первую очередь выходец из конкретного региона, а во вторую - представитель рода и племени. Тогда логичнее для тех, кто ратует за указание в паспорте национальности, во внутреннем паспорте указывать, из какого ты рода. За рубежом это никого не интересует, а у нас требует расширения.

- Но сегодня учтены мнения и тех, кто не хочет указывать национальность, и тех, кто хочет. Не хочешь - не указывай, это твое право, но полное исключение этого пункта разве не ущемляет права тех, кто хочет указать этническую принадлежность?

- Тогда нужно сделать на первом этапе - по желанию. Возможно, для кого-то это важно на этапе самоидентификации.

Но опять же, был опыт, когда проводили перепись и просили назвать свою национальность. По-моему, это происходило в 1913 году. До этого в России не указывали национальность, и про нее не спрашивали, а в паспортах и в беседе указывали только вероисповедание. Так вот, при этой переписи выяснилось, что существует много не известных ранее «национальностей». В частности, два села записались скифами. А на удивленный вопрос переписчика рассказали про свои, только им присущие национальные костюмы и язык.

Таалайбек Джумадылов, глава ОсОО «Интел Линкс»:

- Есть основополагающие права человека, отраженные в международных конвенциях и в Конституции нашей страны. Каждый человек имеет право свободно определять и указывать свою этническую принадлежность, в том числе и в документах государственного значения, которые идентифицируют его. И есть приписка, что никто не может быть принужден к определению и указанию своей этнической принадлежности. То есть соблюдается и право человека определять и указывать, а есть и запрет на то, чтобы заставлять.

На сегодня этот принцип реализован. Исходя из этого принципа созданы условия для соблюдения прав всех. А упразднение «пятой графы» как раз лишает человека права на добровольное определение своей этнической принадлежности. И ссылаться на необходимость сохранить «единство и мир» некорректно. То, о чем господин Сарпашев говорит, достигается другими способами, а не удалением графы «национальность».

Я, например, горжусь тем, что кыргыз! Есть те, кто гордится тем, что еврей, татарин, белорус или калмык… Поэтому данная инициатива, во-первых, глупая, а во-вторых, опасная.

Алтынай Джуманазарова, гендиректор PR-агентства:

- Мне кажется, что нужно было все-таки провести референдум. Получается, что один какой-то дяденька решил за 6 миллионов граждан… Этот вопрос достаточно болезненный, тем более на фоне национально-патриотического всплеска, наблюдающегося в последнее время в нашей стране. Нужно же понимать, что есть «общество Кыргызстана». В селах, например, вообще не поймут данную инициативу.

- В настоящее время соблюдаются права и тех, кто хочет указывать национальность в паспорте, и тех, кто не хочет этого делать.

- Это идеальный вариант, учитывающий права всех… А получится, что меньшинство заставляет большинство…

- По-сарпашевски это называется «единение народа»…

- Это называется «демократия наоборот». Единение народа - процесс, который идет снизу, а не сверху. И оно начинается с детского сада, со школы, на основании каких-то общностей, ценностей, и семейных, и других, но никак не с исключения из паспорта «пятой графы».

Бекбосун Борубашов, д.ю.н, к.и.н., профессор:

- Заявление Тайырбека Сарпашева противоречит основному закону страны. Вы посмотрите 20-ю и 38-ю статьи Конституции. В них говорится, что представитель каждого этноса сам определяет и указывает свою национальность. Открыто.

А это можно где сделать? Только в паспорте, который, будучи официальным документом, выполняет две задачи - идентификацию личности и определение гражданства. Это разные понятия, и, наверное, наши господа не понимают этого.

И заявление главы ГРС о том, что «пятая графа» мешает единству в обществе, можно расценивать как политическую близорукость. Тем самым он обвиняет всех представителей этносов, проживающих в КР и указывающих свою национальность, в отсутствии мира и согласия. Это абсурд! Так делать нельзя!

Если хотят внести изменения, то для начала должны пересмотреть Основной закон страны, а потом только вносить изменения в паспорт. Мало того что нарушают Конституцию, так еще и ограничивают в правах граждан КР, создавая вот такую политическую обстановку.

Не стоит также забывать о том, что 2016-й объявлен президентом КР Годом истории и культуры. А кто же является носителем истории и культуры? Это нация, только она. Посмотрите мировую историю, каждая нация имеет свою особенность, обычаи и традиции, тем самым каждая внесла свой вклад в мировую цивилизацию.

И прежде чем делать такие заявления, нужно хорошо подумать, заглянуть в Конституцию и ознакомиться с нормами международного права.