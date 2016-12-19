Досрочный роспуск Жогорку Кенеша. Мнения экспертов

После референдума–2016, на котором поддержали поправки в Конституцию, встал вопрос легитимности шестого созыва Жогорку Кенеша. Во властных кулуарах заговорили, что он «доживает» свое и в ближайшее время его могут распустить, назначив досрочные выборы. ИА «24.kg» решило узнать мнения экспертов и депутатов о том, а будет ли роспуск.

Чолпон Джакупова, депутат от фракции «Бир Бол»:

- Слухи о роспуске курсируют повсеместно. Вопрос – когда это произойдет: до или после президентских выборов?

Как показали предварительные итоги голосования за депутатов местных кенешей, положение СДПК очень шаткое, а рейтинг президента снизился.

А референдум продемонстрировал разобщенность общества, а не консолидацию, как ожидалось. 16 процентов против плюс те, кто испортил бюллетени, это огромная цифра. Она тоже не в пользу нынешней власти.

Проводить выборы сейчас крайне рискованно, поскольку ожидаемой поддержки ни социал-демократы, ни президент не получили. Да и зачем? Это парламент полностью подконтролен главе государства. Куда еще послушнее?

А вот когда придет новый президент, тогда он может разогнать этот созыв, чтобы его партия получила большинство на выборах. Если следующий, конечно, будет не социал-демократ. Так что разговоры о досрочном роспуске шестого созыва не беспочвенны.

Тамерлан Ибраимов, политолог:

- Роспуск парламента возможен. Изменения в Конституции коснулись, в том числе, и полномочий ветвей власти, что само по себе является логичным поводом для досрочных выборов. Однако, по всем признакам, действующие власти, скорее всего, не будут рисковать и пытаться поменять состав парламента, который в значительной степени устраивает их. Досрочные выборы в ЖК будут только в том случае, если в преддверии президентских выборов между действующим президентом и парламентом пропадет взаимопонимание по ключевым вопросам организации власти после осенних президентских выборов-2017.

Выборы - это всегда риски. Например, состав парламента не устроит президента или получится таким, что олигархические интересы депутатов еще больше станут превалировать над общественными. То есть, по большому счету, досрочные выборы - это риск усиления нестабильности.

Эмиль Джураев, профессор политологии:

- Роспуск парламента вполне вероятен. К примеру, мы горячо обсуждали решение Чолпон Джакуповой сдать мандат 1 января 2017 года. И один из ее аргументов - она присягала как депутат на Конституции 2010 года. Следовательно, после принятия поправок не только она, но и все нардепы становятся фактически нелегитимными, поскольку полномочия Жогорку Кенеша и правительства изменились. Хотя и президент, и торага говорят, что этот созыв доработает до конца срока. Но в рамках правового поля правильнее распустить.

С другой стороны, это могут воспринять негативно как партия власти, так и другие политические организации. А итоги местных выборов показали, насколько упали авторитет и влияние СДПК, и той поддержки, которая была в 2011-2012 годах, у нее уже нет. Исходя из этого распускать Жогорку Кенеш именно сейчас крайне невыгодно.

Зайнидин Курманов, профессор, политолог:

- Предпосылки для роспуска есть. Хотя бы потому, что вряд ли президенту захочется на тот период, когда он уйдет из большой политики, оставлять парламент, члены которого будут копаться в его прошлом и активно использовать собранный на него компромат. Когда Алмазбек Атамбаев сложит полномочия, то Жогорку Кенеш окажется во власти вышедшего из-под контроля Омурбека Текебаева, а тот не оставит попыток продолжить развернутую кампанию против главы государства.

Более того, если устроить досрочные выборы в ЖК, то с их помощью можно удалить с политической арены потенциально сильных кандидатов в президенты, которые бросят все усилия на то, чтобы попасть в новый созыв парламента. Таким образом, на президентскую гонку у них просто не будет денег.

Конечно, роспуск невыгоден партиям, которые набрали меньшинство голосов на выборах в 2015 году. Поскольку шансы оказаться снова в высшем законодательном органе сводятся для них к минимуму, если не к нулю. Что же касается СДПК, то выборы в местные кенеши показали – партия власти не пользуется поддержкой населения. Ее рейтинг катастрофически низок.

Поэтому роспуск выгоден «верхам», но не тем, кто сейчас в парламенте.

Чем больше представители власти твердят, что Жогорку Кенеш досидит до 2020 года, тем крепче уверенность, что сроки этих депутатов сочтены.

Асель Кодуранова, глава комитета ЖК по конституционному законодательству и госустройству:

- Я не вижу причин распускать парламент. Президент четко дал понять на встрече с журналистами, что созыв доработает положенный срок. Относительно разговоров, что после референдума мы нелегитимны, так, извините, это совершенно не соответствует действительности.

Покажите мне, где указано во внесенных поправках, что полномочия народных избранников кардинально либо увеличиваются, либо урезаются?

Поправки касаются только президента и премьер-министра. И потом, редакция Основного закона не поменялась полностью. Поэтому говорить о том, что мы нелегитимны – необоснованно.

Азамат Тынаев, эксперт:

- Мне трудно дать последовательный ответ, поскольку не слишком сведущ в юридических тонкостях процедуры назначения досрочных парламентских выборов.

Но с точки зрения политической ситуации, думаю, что роспуск Жогорку Кенеша в данный момент маловероятен. Формальных причин прекращения полномочий парламента не так много. И все они в наших условиях выглядят достаточно экзотичными.

Добровольное решение о самороспуске? Депутаты вряд ли пойдут на такой шаг, даже получи прямое указание от президента. Корпоративная солидарность позволит им смело проигнорировать подобное ЦУ. Да и мандаты им достались слишком дорого.

Жогорку Кенеш можно разогнать в случае возникновения непреодолимых противоречий с правительством. Тогда у президента появится выбор - либо поддержать ЖК и отправить кабмин в отставку, либо встать на сторону премьер-министра и назначить досрочные выборы парламента.

Но трудно себе представить, какой конфликт должен случиться, чтобы выяснение отношений между ЖК и правительством могло дойти до такой крайней стадии.

Третий вариант вообще самый труднореализуемый - если трижды подряд фракции не смогут создать правящую коалицию с готовым решением о программе, структуре и составе сформированного ими правительства. Все эти предположения основаны на реальной обстановке внутри парламента, где при любом раскладе всегда найдут консенсус по любому вопросу, за исключением вопроса прекращения работы самого VI созыва.

Да и нигде не прописано, что текущий Жогорку Кенеш теряет полномочия в случае принятия на референдуме измененной Конституции. Депутатам главное продержаться до апреля, ведь за полгода до очередных выборов президента КР легальных возможностей по роспуску ЖК станет еще меньше.

Мое личное мнение - пусть он работает и дальше. Не потому, что он мне нравится, а просто следующий созыв может оказаться еще хуже.