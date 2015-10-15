Совещание премьер-министра продолжилось за закрытыми дверями

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Совещание премьер-министра продолжилось за закрытыми для прессы дверями.
Сегодня члены правительства рассмотрели шесть вопросов. На совещании остались представители Совета обороны, Государственной погранслужбы, Министерства иностранных дел, сотрудники спецпредставительства по приграничным вопросам.
URL: http://www.24.kg/politika/20955/