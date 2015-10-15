Совещание премьер-министра продолжилось за закрытыми дверями

Совещание премьер-министра продолжилось за закрытыми для прессы дверями.

Сегодня члены правительства рассмотрели шесть вопросов. На совещании остались представители Совета обороны, Государственной погранслужбы, Министерства иностранных дел, сотрудники спецпредставительства по приграничным вопросам.