Марс Сариев: Если власти в ближайшее время не приведут кризис-менеджеров к управлению страной, мы ее потеряем

«Если власти в ближайшее время не приведут кризис-менеджеров к управлению страной, мы потерям Кыргызстан», - заявил сегодня в ИА «24.kg» политолог Марс Сариев на круглом столе «Недостающее звено: сумеют ли новые парламент и кабинет министров стать продуктивной командой?»

По его словам, после распада СССР в Кыргызстане образовался вакуум, когда исчезла интеллектуальная элита, а вместо нее пришла партийно-хозяйственная номенклатура, то есть люди второго-третьего эшелона власти, а не первого – люди с государственным мышлением. «Деградация дошла до того, что у нас сложилась базарная экономика и кыргызский менеджмент – мы приспосабливались. Сначала это был проект Аскара Акаева – «островок демократии», благодаря чему мы получили только сильное гражданское общество», - рассказал он.

Вторым этапом политолог назвал период, когда Кыргызстан решили сделать форпостом Китая и стали импортировать товары из Поднебесной. «Я понимаю, это психология кочевника – приспособиться, но проект закрылся. Теперь в третий раз использовать этот прием и воспользоваться Россией в рамках ЕЭАС у нас не получится», - предупредил Марс Сариев.

Эксперт рассказал: общаясь с российскими бизнесменами, он узнал, что в РФ проводились два экономических форума, но кыргызская сторона не предложила ни одного бизнес-проекта, тогда как россияне презентовали десятки программ. «То есть наши даже не думали о том, как использовать потенциал ЕАЭС, возможности Российско-Кыргызского фонда развития. Поэтому нам необходим инженерный подход», - посетовал Марс Сариев.

Политолог назвал и крайний срок, когда Кыргызстан еще может выйти из стагнации и кризиса: весна 2016 года.