Парламент: когда высока не планка, а ставка

Сумеет ли новый Жогорку Кенеш не наступить на грабли предыдущих созывов и обрести свое лицо?

«Видимо, мы хорошо живем, раз выбираем таких депутатов», «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих», «Заказа избирателя на приличного, профессионального политика нет», - звучало на круглом столе «Недостающее звено: сумеют ли новые парламент и кабинет министров стать продуктивной командой?» в ИА «24.kg».

Увы, название мероприятия стало пророческим, потому что вместо ожидаемых шести партий, прошедших в парламент, участие в дискуссии смогли принять лишь «Бир Бол» и СДПК в лице Чолпон Джакуповой и Галины Скрипкиной. У других политорганизаций в последний момент обнаружились веские, по их мнению, причины не приходить на обсуждение весьма злободневной темы. Ведь именно будущему Жогорку Кенешу и сформированному им правительству управлять страной ближайшие пять лет и выводить Кыргызстан из кризиса, который накрыл не только нашу республику, но и сильных партнеров по ЕАЭС и ТС - Россию и Казахстан.

Мы ждем перемен!

Все спикеры - а помимо двух женщин-парламентариев это эксперты Марс Сариев и Зайнидин Курманов - вспоминали о недавнем заявлении президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он признал, что «наступает настоящий кризис – более сильный, чем в 2007-2009 годах», констатировав сокращение доходов бюджета на 40 процентов. «Но мы не можем постоянно кивать на Казахстан и, сложив руки, идти ко дну», - возмутилась Чолпон Джакупова. По ее мнению, в первую очередь депутаты нового созыва «должны прийти, сесть и поговорить, потому что дальше так жить нельзя». «А то у нас все хорошо, все жыргализм», - вторил Зайнидин Курманов.

О том, что Кыргызстан на распутье, говорил и Марс Сариев. По его мнению, «обязательства толкают на то, что страна должна состояться или потеряем государственный, политический и экономический суверенитет». «Нужен инженерный подход, когда в первую очередь власть, то есть президент, и гражданское общество будут запускать процессы, которые заставят нашу элиту понять, что нужно привести кризис-менеджеров европейского формата», - пояснил политолог. Он добавил, что такие эксперты есть, их очень много, но все они «на обочине политики и экономики».

Такими же видит сегодняшние политические реалии и Зайнидин Курманов, по мнению которого «молодые лидеры не востребованы, на них нет государственного заказа». «Идет процесс глобализации, от которого не отмахнешься, как от назойливого оппозиционера. Этот процесс нас догонит, и если мы не научимся им управлять, то наше положение в мировой системе будет нулевым вплоть до полного распада и уничтожения», - обрисовал мрачные перспективы политолог.

В связи с этим ведущую роль в сохранении страны он видит не в парламенте, где «собираются разные силы, и добиться консенсуса, единомыслия очень сложно», а в президенте и правительстве. «Я давно не слышал речей, которые обязывали бы меня что-то делать. Почему Путин каждую неделю выступает и ставит задачи – внешнеполитические, оборонные? Он все время занимается мобилизацией, поскольку Россия переживает нелегкий период, - привел пример Зайнидин Курманов. - У нас ни президент, ни глава правительства, ни министры ничего не говорят… Может, они этим и занимаются, но ведь надо нас с этим знакомить!»

А пока живем с тем, что имеем…

Депутат нескольких созывов Галина Скрипкина попросила коллег вернуться к обсуждаемому вопросу и высказалась на тему вероятности формирования профессиональной команды министров. «Если молодые и профессиональные эксперты - «на обочине», как здесь говорят, почему партии не предлагают их, даже если те не входят в их ряды? Может, нам стоит обратиться к коллегам и психологически перестроить их, чтобы они формировали эффективное правительство, а не по принципу «лишь бы квоту закрыть», выдвигая кандидатов из своих рядов?» - задалась она вопросом, который еще долго будет висеть в воздухе.

Юрист объяснила, что, как и раньше, прошедшие в парламент бизнесмены и олигархи никогда не будут мыслить государственными категориями, и это проверено на практике. «У них изначально другое мышление, другие задачи и цели: сохранить бизнес, свою позицию, а не решить проблемы граждан и каких-нибудь органов – местных или государственных», - констатировала Галина Скрипкина.

О том, что мы «формируем парламент по принципу толщины денежного кошелька, что автоматически приводит к формированию олигархической власти», сказал и Зайнидин Курманов. «Депутат должен вести избирателя за собой и быть лидером национального масштаба, который может генерировать, создавать новые цели и встряхнуть общество, повести его за собой. А у нас те, кто прошел в Жогорку Кенеш, не лидеры национального масштаба, а лидеры колхозов, - не стеснялся в выражениях профессор. - В Британии есть такой принцип: парламент - это клуб джентльменов. Но мы, видимо, хорошо живем и всем довольны, раз выбираем дураков, родственников или друзей. А ведь надо выбирать лучших, сильных, способных! Тогда жизнь изменится».

Не было условий… Нет и не будет?

Галина Скрипкина видит недостаток формирования нынешних партий в том, что «партийное строительство в Кыргызстане не имеет долгой истории - всего-то 20-25 лет, и процесс продолжается». «И пока оно не разовьется, мы будем иметь те партии и списки, что имеем. Но формировать политическую элиту надо не через партийные списки, это строится годами и другими способами», - напомнила юрист, сетуя, что в нашей стране «нет подготовки государственников».



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Марс Сариев объяснил это тем, что «после распада СССР образовался вакуум и к власти пришла партийно-хозяйственная номенклатура - люди второго-третьего эшелона власти». «Да, у нас есть интеллектуальная элита, и очень мощная, но люди первого эшелона власти – это уровень Турдакуна Усубалиева, Апаса Джумагулова - вымываются», - констатировал эксперт.

Именно потому, что во власти оказались «люди не первого уровня, с государственным мышлением, а бывшие комсомольские работники, то есть функционеры, которые не имели концептуального мышления, навыка решения проблем, деградация дошла до того, что мы оказались в базарной экономике», считает Марс Сариев.

Эксперт пояснил: «Если во времена СССР мы были дотационной республикой, то с приходом Аскара Акаева стали «островком демократии», благодаря чему получили около миллиарда долларов и сильное гражданское общество». «Потом решили, что будем форпостом Китая и стали импортировать товары из Поднебесной. Но после вступления в Таможенный союз и этот проект закрылся», - констатировал политолог. Теперь Кыргызстану предстоит выбор. «Либо Китай, либо Россия и Казахстан, прощающие наши промахи, в отличие от того же Китая, которому мы должны $3 миллиарда. Как мы их будем отдавать, не знаю», - объяснил он.

Однако на этот раз, предупреждает эксперт, опять «взять и использовать чей-то ресурс не получится». «Мы уже в ЕАЭС, и Россия говорит: выдвигайте проекты, вот $1 миллиард (речь о Российско-Кыргызском фонде развития – прим. ИА «24.kg»). Но из-за того что наши бизнесмены, которые занимались «купи-продай», не хотят меняться, придут российские бизнесмены, и я боюсь, что мы потеряем возможность управлять страной», - говорит Марс Сариев.

«Вы же видите, как форматируются партии. Опять же, как в V созыве, вверх идут те, кто больше вложил денег. И эта так называемая бизнес-элита должна переформатироваться в государственников. Но это сложный процесс! Логика бизнеса и логика государственника не совпадают, и мы наблюдали это на примере Бабанова, когда он руководил правительством», - напомнил Марс Сариев.



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Зайнидин Курманов согласился с коллегой: «Нашим надо объяснять, что Россия за них не решит. Надо работать и локтями, и ножками, иначе будет капут». «Должны прийти новые лидеры, которые будут созидать, строить государство, а не свой бизнес. Старые могут только разрушать… Бизнес и государство надо разделить», - считает политолог.

Однако пыл собеседников изрядно остудила Чолпон Джакупова, рассказав о собственном опыте выдвижения в депутаты. «Облик политической элиты диктуется запросом избирателя. А итоги выборов показывают, что заказа на профессионального политика нет! Общество не готово сформулировать этот заказ, - призналась парламентарий. - Я первый раз участвовала в выборах, и мне казалось: если партия меня пригласила, то я чего-то стою. Но во время избирательной кампании, встреч с избирателями с глазу на глаз я поняла, что ничего не стою, потому что меня просили починить крышу, провести воду и так далее, но ведь я не бизнесмен!» - заявила юрист.

«И разговоры всегда сопровождались шантажом: если вы не сделаете, я за вас не проголосую. В конце концов меня довели до того, что я сказала: да не голосуйте!» - рассказала Чолпон Джакупова, добавив, что «избиратель, в отличие от Марса Сариева, не мыслит категориями будущего, он хочет здесь и сейчас, а я не буду этого делать, потому что это не работа депутата».

Зайнидин Курманов поддержал Чолпон Джакупову, сказав, что «одного депутата не хватит, чтобы все лампочки вкрутить». «Это работа местных органов власти, ведь достаточно спуститься и купить лампочку. Нет, будут сидеть и ждать, пока не придет депутат», - сказал политолог. И привел в пример историю, когда кыргызский писатель Чингиз Айтматов чуть не проиграл выборы на своей малой родине, в Таласской области, продавцу семечек. «Просто Чингиз Айтматов не раздавал деньги, а тот подкупил всех родственников и односельчан. И вы представляете, какая катастрофа была бы, если бы великий писатель проиграл выборы у себя на родине? - рассказал он. - Именно поэтому на Западе сделано все, чтобы олигархи туда не попадали, а попадали люди, обладающие государственным мышлением. Парламент - это орган, где собираются лидеры общенационального масштаба, самые лучшие, каждый из которых может завтра стать премьер-министром и повести корабль дальше».