Шейла Гуолтни: Новое здание Посольства США в КР – инвестиция в будущее наших отношений

«Новое здание Посольства США в Кыргызстане – инвестиция в будущее наших двусторонних взаимоотношений», - заявила сегодня на церемонии его открытия посол Соединенных Штатов в КР Шейла Гуолтни.

Она отметила, что американское посольство прошло долгий путь. «Первая миссия располагалась в здании бывшего детского сада. Второе здание построили в США, привезли в Бишкек и здесь собрали. По мере расширения и углубления сотрудничества с КР мы переросли и это здание. И теперь построили новое. Мы очень им гордимся. Мои коллеги будут в безопасности, с комфортными условиями работы, что будет способствовать креативности и плодотворной работе», - сказала Шейла Гуолтни.