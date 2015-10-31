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Госсекретарь США выразил российскому президенту соболезнования в связи с авиакатастрофой

31/10/15 18:33, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Госсекретарь Джон Керри выразил российскому президенту Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью пассажиров разбившегося авиалайнера. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Бишкеке.

 

Телеграмму с соболезнованиями направил и президент КР Алмазбек Атамбаев.

 

Отметим, пассажирский аэробус, следовавший из Египта в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове. В результате крушения лайнера погибли 217 человек.

URL: http://www.24.kg/politika/21967/

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