Госсекретарь США выразил российскому президенту соболезнования в связи с авиакатастрофой

Госсекретарь Джон Керри выразил российскому президенту Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью пассажиров разбившегося авиалайнера. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Бишкеке.

Телеграмму с соболезнованиями направил и президент КР Алмазбек Атамбаев.

Отметим, пассажирский аэробус, следовавший из Египта в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове. В результате крушения лайнера погибли 217 человек.