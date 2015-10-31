Джон Керри: несколько часов в Бишкеке

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Госсекретарь США Джон Керри пробыл в Бишкеке всего несколько часов. За это время он успел пообщаться с президентом Алмазбеком Атамбаевым и и.о. министра иностранных дел Эрланом Абдылдаевым.
Гость поучаствовал в открытии нового здания Посольства США в Бишкеке, заявив, что оно отвечает всем требованиям XXI века и «символизирует партнерство и глубину двусторонних отношений».
Подробнее о пребывании Джона Керри в Бишкеке – в фотогалерее ИА «24.kg».
Фото ИА «24.kg», аппарата президента КР и МИД КР.
URL: http://www.24.kg/politika/21970/