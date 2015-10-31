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Джон Керри: несколько часов в Бишкеке
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Джон Керри: несколько часов в Бишкеке

31/10/15 20:10, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Госсекретарь США Джон Керри пробыл в Бишкеке всего несколько часов. За это время он успел пообщаться с президентом Алмазбеком Атамбаевым и и.о. министра иностранных дел Эрланом Абдылдаевым.

 

Гость поучаствовал в открытии нового здания Посольства США в Бишкеке, заявив, что оно отвечает всем требованиям XXI века и «символизирует партнерство и глубину двусторонних отношений».

 

Подробнее о пребывании Джона Керри в Бишкеке – в фотогалерее ИА «24.kg».

 

Фото ИА «24.kg», аппарата президента КР и МИД КР.

 

 

Фотогалерея
Турне по странам Центральной Азии госсекретарь США Джон Керри начал с Бишкека. По официальным данным, из столицы КР он направится в Самарканд, где пройдет встреча с министрами иностранных дел всех пяти стран региона — так называемый формат С5+1, который создали в этом году. В аэропорту «Манас», где еще в 2014 году базировались подразделения американских ВВС для поддержки операции в Афганистане, гостя встретил и.о. министра иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев. Девушки одарили Джона Керри букетом красных роз, хотя многие после марта 2005 года ассоциируют гостей из-за океана больше с тюльпанами. Новое здание Посольства США строилось четыре года на участке в 4,5 гектара в Ленинском районе Бишкека. Оно обошлось в $163 миллиона. В нем использованы новейшие технологии, в том числе энергосберегающие. Вместе с послом Шейлой Гоултни госсекретарь порадовался новому зданию дипломатической миссии. «Оно выглядит изумительно, отлично спроектировано, много открытого пространства», - заявил Джон Керри, но пожалел, что вокруг мало деревьев. Джон Керри извинился перед кыргызстанцами: «Вам может показаться несколько обидным, что я нахожусь здесь в течение столь короткого времени. Надеюсь, когда Сирия, Йемен разрешат свои проблемы, у нас будет больше времени путешествовать». И.о. главы МИД КР пожелал, чтобы работа «в современном комплексе принесла не только новые удобства, но и успехи в выстраивании дружественных и равноправных отношений между нашими странами». Джон Керри передал президенту Алмазбеку Атамбаеву привет и наилучшие пожелания от Барака Обамы. Он также высоко оценил прошедшие в Кыргызстане 4 октября парламентские выборы. Госсекретарь Джон Керри заверил, что отношение США к Кыргызстану не изменится. «Нас объединяют общие интересы и озабоченности. Мы неустанно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность этой страны», - заверил он. Госсекретарь объяснил, за что вручили премию Азимжану Аскарову: «Каждый год США выделяют определенных людей и награждают их в области защиты прав человека. Награда дается за всю работу на протяжении жизни, а не за определенные события. К сожалению, ее не так истолковали». Если во время недавнего визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Бишкек по странам Центральной Азии прокатилось землетрясение, то во время пребывания в Кыргызстане Джона Керри в Египте разбился российский авиалайнер. Президент КР и госсекретарь США выразили соболезнования Владимиру Путину. «Джон Керри едет разобраться в обстановке, а заодно дать понять руководству республик: мол, вы особо на Москву не ориентируйтесь, Вашингтон для вас тоже необходимый ориентир», - заявил российским СМИ директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

URL: http://www.24.kg/politika/21970/

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