Джон Керри: несколько часов в Бишкеке

Госсекретарь США Джон Керри пробыл в Бишкеке всего несколько часов. За это время он успел пообщаться с президентом Алмазбеком Атамбаевым и и.о. министра иностранных дел Эрланом Абдылдаевым.

Гость поучаствовал в открытии нового здания Посольства США в Бишкеке, заявив, что оно отвечает всем требованиям XXI века и «символизирует партнерство и глубину двусторонних отношений».

Подробнее о пребывании Джона Керри в Бишкеке – в фотогалерее ИА «24.kg».

Фото ИА «24.kg», аппарата президента КР и МИД КР.