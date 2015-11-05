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Президент Кыргызстана выступит перед депутатами парламента. Как пояснили ИА «24.kg» в Жогорку Кенеше, глава государства произнесет речь завтра, 6 ноября, на заседании палаты.
Выступление Алмазбека Атамбаева запланировано после присяги членов нового правительства страны, которое депутаты парламента утвердили сегодня.
URL: http://www.24.kg/politika/22280/