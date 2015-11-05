Президент Кыргызстана выступит перед депутатами парламента

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Я готов поменять свой мандат на право стать монополистом (в алкогольном производстве. – Прим. ИА «24.kg») и выпускать очень качественную продукцию

Депутат Дастан Бекешев, на заседании Жогорку Кенеша, 21 декабря 2016 г.