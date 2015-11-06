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Алмазбек Атамбаев: В ближайшие два года мы должны научиться жить без грантовой помощи, опираясь на свои возможности

6/11/15 10:48, Бишкек – ИА «24.kg», Наргиза ОСМОНОВА

«В ближайшие два года мы должны научиться жить без грантовой помощи, опираясь на свои возможности», - заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша президент страны Алмазбек Атамбаев.

 

Глава государства взял слово после принесения присяги новыми членами правительства КР и вновь назначенных руководителей силовых органов республики.

 

Президент отметил, что «мировое сообщество перестало считать Кыргызстан бедной страной». «Мы должны научиться начать зарабатывать достаточно средств в бюджет страны и научиться жить по средствам», - добавил Алмазбек Атамбаев.

 

Для выполнения этой цели, по мнению президента, депутаты Жогорку Кенеша должны поставить «жесткий заслон на пути принятия популистских решений и законов». «Больше не должны приниматься проекты, от которых лихорадит всю страну и которые пробивают серьезную брешь в бюджете государства», - подчеркнул Алмазбек Атамбаев.

 

Президент КР привел пример соседей – Узбекистана и Таджикистана, которые за свой счет строят железные дороги и ГЭС, изыскивают из бюджета страны средства на оборону.

URL: http://www.24.kg/politika/22326/

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