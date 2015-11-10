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Президент Кыргызстана ушел в отпуск

10/11/15 10:22, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Президент Кыргызстана ушел в отпуск. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

 

Отпуск будет краткосрочным. Алмазбек Атамбаев проведет его в кругу семьи. Однако данных о том, сколько дней будет отдыхать глава государства, в его пресс-службе не сообщают.

URL: http://www.24.kg/politika/22424/

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