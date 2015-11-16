Президент Кыргызстана находится на лечебно-профилактических процедурах в Китае

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев находится в Китае на лечебно-профилактических процедурах. Об этом ИА «24.kg» сообщили в его пресс-службе.

По их данным, краткосрочный трудовой отпуск главы государства продолжается. «Предположительно на этой неделе президент уже приступит к работе», - отметили в отделе информационной политики.

Напомним, президент ушел в краткосрочный отпуск 10 ноября 2015 года. Сообщалось, что Алмазбек Атамбаев проведет его в кругу семьи.