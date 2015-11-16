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Президент Кыргызстана находится на лечебно-профилактических процедурах в Китае

16/11/15 10:59, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев находится в Китае на лечебно-профилактических процедурах. Об этом ИА «24.kg» сообщили в его пресс-службе.

 

По их данным, краткосрочный трудовой отпуск главы государства продолжается. «Предположительно на этой неделе президент уже приступит к работе», - отметили в отделе информационной политики.

 

Напомним, президент ушел в краткосрочный отпуск 10 ноября 2015 года. Сообщалось, что Алмазбек Атамбаев проведет его в кругу семьи.

URL: http://www.24.kg/politika/22820/

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