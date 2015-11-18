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Темир Сариев: Только при стабильности в государстве правительство сможет проводить непопулярные реформы

18/11/15 15:28, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

«Только при стабильности в государстве правительство сможет проводить иногда непопулярные реформы, конечным итогом которых должно стать повышение благосостояния народа», - заявил сегодня на заседании Совета по регулятивной реформе премьер-министр Темир Сариев.

 

По его словам, в Кыргызстане есть доверие и консолидация политических сил. Парламент в течение трех дней утвердил новый состав, программу и структуру правительства. Это говорит о доверии к нынешнему кабинету министров.

 

«Мы много говорим о создании равных условий для иностранных и местных инвесторов. Надо снять все барьеры, которые препятствуют развитию бизнеса. В этом году КР по многим позициям в международных рейтингах говорит о том, что страна продвинулась достаточно качественно в развитии. Работа сделана большая, но впереди еще много целей и задач», - отметил Темир Сариев.

 

Фото аппарата правительства КР

 

URL: http://www.24.kg/politika/23048/

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