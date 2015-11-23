Алмазбек Атамбаев: Сотрудники прокуратуры должны обеспечивать защиту прав простых людей и интересов государства

«Сотрудники прокуратуры должны обеспечивать эффективную и своевременную защиту прав простых людей и интересов государства», - говорится в поздравлении с профессиональным праздником, которое президент КР Алмазбек Атамбаев адресовал работникам прокуратуры.

По его словам, «народ Кыргызстана видит стремление органов прокуратуры к совершенствованию своей деятельности в соответствии с современными требованиями. И со стороны государства в последние годы им оказывается больше поддержки в части укрепления материально-технической базы, улучшения условий труда сотрудников». «Сегодня, когда в стране проводятся масштабные преобразования и последовательно укрепляются основы правового государства, роль и значение прокуратуры возрастают. В качестве приоритетной вашей задачи, согласно Конституции страны, является надзор за точным и единообразным исполнением законов органами исполнительной власти и местного самоуправления, соблюдением законов правоохранительными органами. Вы должны обеспечивать эффективную и своевременную защиту прав простых людей и интересов государства, добиваться соблюдения единства правового поля Кыргызстана, усиления борьбы с терроризмом, преступностью и коррупцией», - сказал президент.

Алмазбек Атамбаев призвал «реагировать на любой факт нарушения прав и законных интересов граждан быстро, четко и бескомпромиссно, особенно когда речь идет о социально уязвимых категориях населения».

«Все это требует от прокуроров высокого профессионализма, крепкой воли, твердости и принципиальности. В практике борьбы с преступностью и общественном сознании должны прочно закрепляться такие принципы, как отсутствие «неприкасаемых» и недопустимость избирательного подхода к уголовному преследованию. Государство лишь тогда может называться справедливым, демократическим и правовым, если оно обеспечивает равенство всех перед законом», - говорится в поздравлении.

«Строгость должна быть справедливой. Необходимо помнить, что за каждым фактом привлечения к ответственности стоит живой человек. Уважение, обеспечение и защита прав и свобод личности должны быть важнейшим приоритетом в деятельности органов прокуратуры», - сказал президент.

Алмазбек Атамбаев уверен, что работники органов прокуратуры Кыргызстана будут беречь и приумножать свои лучшие профессиональные традиции.

«Должна быть создана система, которая обеспечит улучшение профессиональной подготовки, подбора и расстановки кадров, продвижение по службе честных и добросовестных работников, а также самоочищение и искоренение коррупции в собственных рядах. Народ Кыргызстана хочет видеть в органах прокуратуры надежных защитников справедливости и закона. Главными принципами вашей работы должны быть беспристрастность и объективность, компетентность и четкое исполнение обязанностей, верность служебному долгу и личная порядочность», - говорится в тексте поздравления главы государства.