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Президент Кыргызстана поручил усилить охрану и укрепить защиту государственных границ

25/11/15 12:27, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Президент Кыргызстана поручил усилить охрану и укрепить защиту государственных границ. Об этом Алмазбек Атамбаев заявил сегодня на встрече с председателем ГПС Раимберди Дуйшенбиевым.

 

Глава погранслужбы проинформировал об обстановке на государственной границе, проводимой работе по укреплению охраны внешних рубежей и повышению уровня боеготовности и профессионализма пограничников. 

 

Раимберди Дуйшенбиев доложил о ходе реализации комплекса мероприятий по реконструкции и модернизации контрольно-пропускных пунктов в соответствии со стандартами Евразийского экономического союза.

 

Президент подчеркнул необходимость дальнейшего повышения боеспособности и мобильности пограничных подразделений для четкого выполнения задач по обеспечению неприкосновенности границ страны.

URL: http://www.24.kg/politika/23531/

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