RSS
facebookfacebookgoogale+
Экстремисты Кыргызстана и места их обитания
Саудовская Аравия. Золушки в аренду
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 декабря 2016 года. Пятница. Бишкекское время 00:29
НОВОСТИ ДНЯ:
Политика
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Президент Кыргызстана выступит на конференции во Франции

27/11/15 17:16, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев примет участие в 21-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, которая пройдет в Париже (Франция) с 30 ноября по 11 декабря. Об этом ИА «24.kg» сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

 

По их данным, вылет во Францию планируется 29 ноября, во второй половине дня. «Ожидается, что президент выступит на конференции наряду с другими главами государств», - сообщили в пресс-службе.

 

Ночью 1 декабря кыргызская делегация вылетит обратно в Кыргызстан.

 

По данным зарубежных СМИ, на конференции соберутся участники из 195 стран, включая 79 глав государств. Парижская конференция должна стать решающей для достижения новых договоренностей в борьбе с глобальным потеплением. Ее участникам предстоит принять долгосрочный план действий для приостановки происходящих в мире климатических изменений. Ожидается, что он будет включать обязательства всех стран сокращать выбросы парниковых газов и адаптироваться к климатическим изменениям. Цель этих мер - удержать повышение средней температуры на планете в рамках 2 градусов по Цельсию.

 

Ожидается, что в Париже будет подписано глобальное соглашение по климату, которое начнет действовать с 2020 года и заменит принятый в 1997 году Киотский протокол.

URL: http://www.24.kg/politika/23747/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ