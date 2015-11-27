Президент Кыргызстана выступит на конференции во Франции

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев примет участие в 21-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, которая пройдет в Париже (Франция) с 30 ноября по 11 декабря. Об этом ИА «24.kg» сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По их данным, вылет во Францию планируется 29 ноября, во второй половине дня. «Ожидается, что президент выступит на конференции наряду с другими главами государств», - сообщили в пресс-службе.

Ночью 1 декабря кыргызская делегация вылетит обратно в Кыргызстан.

По данным зарубежных СМИ, на конференции соберутся участники из 195 стран, включая 79 глав государств. Парижская конференция должна стать решающей для достижения новых договоренностей в борьбе с глобальным потеплением. Ее участникам предстоит принять долгосрочный план действий для приостановки происходящих в мире климатических изменений. Ожидается, что он будет включать обязательства всех стран сокращать выбросы парниковых газов и адаптироваться к климатическим изменениям. Цель этих мер - удержать повышение средней температуры на планете в рамках 2 градусов по Цельсию.

Ожидается, что в Париже будет подписано глобальное соглашение по климату, которое начнет действовать с 2020 года и заменит принятый в 1997 году Киотский протокол.