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Алмазбек Атамбаев принял участие в открытии 21-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата
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Алмазбек Атамбаев принял участие в открытии 21-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата

1/12/15 09:13, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 30 ноября в рамках рабочего визита во Французскую Республику принял участие в открытии 21-й Конференции сторон рамочной конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата, проходящей в Париже.

 

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента, в начале конференции ее участники почтили память погибших в результате недавних террористических актов в Париже.

 

Конференцию открыл президент Франции Франсуа Олланд, затем перед главами государств и правительств более 140 стран выступили Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и министр иностранных дел Франции Лоран Фабиан.

 

После совместного фотографирования участников конференции президент Алмазбек Атамбаев выступил с речью.

 

Фото ИА «24.kg», аппарата президента КР

 

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URL: http://www.24.kg/politika/23857/

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