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Адиль Турдукулов: То, что Камчыбек Ташиев уехал на ПМЖ в США, не означает, что он не вернется в Кыргызстан

5/12/15 11:43, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

«То, что Камчыбек Ташиев уехал на ПМЖ в США, не означает, что он не вернется в Кыргызстан», - заявил ИА «24.kg» гражданский активист Адиль Турдукулов.

 

По его словам, экс-кандидат в депутаты от партии «Республика – Ата Журт» Камчыбек Ташиев покинул Кыргызстан и решил поселиться в Америке. «Насколько мне известно, речь идет о том, чтобы остаться там. Я не знаю, как он собирается это проделать и будет ли просить политическое убежище», - сказал Адиль Турдукулов.

 

В своем интервью одному из местных СМИ Камчыбек Ташиев заявил, что «решил уехать, раз не нужен Кыргызстану».

 

Напомним, Камчыбек Ташиев был снят решением ЦИКа с предвыборной гонки за драку.

 

URL: http://www.24.kg/politika/24168/

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