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Алмазбек Атамбаев потребовал усилить мониторинг религиозной ситуации в стране

5/12/15 12:22, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Алмазбек Атамбаев потребовал усилить мониторинг религиозной ситуации в стране. Это поручение сегодня в ходе встречи он дал директору Государственной комиссии по делам религий КР Орозбеку Молдалиеву.

 

Президент отметил, что сделать это следует для предотвращения угроз и предупреждения негативных вызовов.

 

Орозбек Молдалиев рассказал о ходе реализации Концепции государственной политики в религиозной сфере, а также учреждении центра исследования религиозной ситуации при Госкомиссии по делам религий.

 

URL: http://www.24.kg/politika/24171/

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