Алмазбек Атамбаев потребовал усилить мониторинг религиозной ситуации в стране. Это поручение сегодня в ходе встречи он дал директору Государственной комиссии по делам религий КР Орозбеку Молдалиеву.

Президент отметил, что сделать это следует для предотвращения угроз и предупреждения негативных вызовов.

Орозбек Молдалиев рассказал о ходе реализации Концепции государственной политики в религиозной сфере, а также учреждении центра исследования религиозной ситуации при Госкомиссии по делам религий.