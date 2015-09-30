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Германия и Польша приглашают бишкекчан на просмотр современных кинофильмов

30/09/15 14:41, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Германия и Польша приглашают бишкекчан на просмотр современных кинофильмов, сообщает Посольство ФРГ в КР.

 

По его данным, в Бишкеке состоится совместный проект посольства Германии, Гете-института «Алматы» и посольства Польши в Астане. «Многим зрителям уже известны картины таких выдающихся режиссеров современности, как Фолькер Шлендорф и Анджей Вайда. Мы представим киноленты, возможно, еще неизвестных здесь немецких и польских режиссеров, которые у себя на родине являются одними из самых успешных. Для показа выбраны различные жанры, начиная с исторической драмы, комедии и заканчивая детективом. Хочется отметить и образовательный эффект показа фильмов на языке оригинала (с субтитрами на русском). Это относится прежде всего к студентам и всем тем, кто изучает язык и культуру этих стран», - отмечают организаторы.

 

Показы пройдут 5-7 октября в кинотеатре «Октябрь». Начало сеансов в 18.00 и 20.00. Вход свободный. 

URL: http://www.24.kg/pro_kino/19954/

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