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От Кыргызстана на соискание кинопремии «Оскар-2016» заявлен фильм «Сутак»
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От Кыргызстана на соискание кинопремии «Оскар-2016» заявлен фильм «Сутак»

10/10/15 12:56, Бишкек – ИА «24.kg», Каныкей МАНАСОВА

От Кыргызстана на соискание кинопремии «Оскар-2016» заявлен фильм «Сутак» («Небесное кочевье») молодого режиссера Мирлана Абдыкалыкова. Об этом сообщили в Департаменте кинематографии КР.

 

По их данным, кыргызская лента поборется с другими в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Всего в лонг-листе 81 кинокартина. Впервые заявлен фильм от Парагвая. В длинном списке представлено семь фильмов из бывшего СССР: Кыргызстана, Казахстана, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, России. Номинантов объявят 14 января 2016 года в академическом кинотеатре Сэмуэля Голдвина в Беверли-Хиллз, а сама церемония состоится 29 февраля в кинотеатре Dolby в Голливуде.

 

Фильм «Сутак» повествует о семье кочевников. Главные герои - старик Табылды, его жена Карачач, их невестка Шайыр и семилетняя внучка Умсунай. После смерти мужа Шайыр решила остаться вместе с его родителями из-за глубокой привязанности и беззаветной любви к родной земле. Их жизнь течет в размеренном русле, пока в жизни Шайыр не появляется метеоролог Эрмек. Съемки проходили в ущелье Турген в Иссык-Кульской области.

 

URL: http://www.24.kg/pro_kino/20612/

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