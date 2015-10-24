Максимальное удовольствие

Романтические комедии идеально подходят для просмотра со второй половинкой – создают настроение, пробуждают эмоции. Новый российский фильм «Гороскоп на удачу» отвечает этим требованиям. Другое дело, если попытаться изучить характеры его персонажей.

Молодой человек Макс работает в рекламном агентстве под началом директора, имеющего внешность и манеры Гоши Куценко. Сразу понятно, что на такой работе не соскучишься! Макс пытается быть креативным, знакомится с интересными людьми. Но он еще не вышел из нежного возраста. Личная жизнь его не устроена, и от этого все проблемы. Красивые дамы окружают его, и он не может ни на чем сосредоточиться. Наконец, над ним нависает угроза увольнения.

В туалете Макс знакомится с астрологом, и тот за большие деньги продает ему волшебный календарь. Прочитав прогноз на сутки, надо выполнить написанное, и тогда все будет здорово. Конечно, парень не верит в сказки. Но потом от отчаяния обращается к календарю. И – о, чудо! - его муза сразу влюбляется в него. Дела идут в гору.

Увы, лента не блещет оригинальностью. Не покидает ощущение, что все это ты уже где-то видел: в голливудском кинематографе такие сюжеты были популярны в конце 1980-х – начале 2000-х. Герои шаблонны. Все их поступки можно легко предсказать. Неудачник, который благодаря чудесному провидению (но никак не упорному труду и работе над собой) становится героем, это классический ход большинства западных комедий и лент, снятых по комиксам. Опыт таких героев ничему не учит. Скорее, наоборот: сиди сложа руки и жди, пока шанс подвернется.

Удивительно, но второстепенные персонажи здесь симпатичнее центральных. Например, низкорослый астролог в исполнении Дмитрия Нагиева. Он появляется на экране нечасто и произносит скабрезные шуточки. Но харизмой от него так и прет. Чего не скажешь о главном герое. Тот мямлит, страдает нерешительностью, не обладает мужским характером, ему незнакомо чувство ответственности за свои слова и поступки. Доверяет свою судьбу гороскопу и действует, согласно прогнозу звезд, вопреки собственным мыслям и чувствам. Даже выглядит неопрятно. В общем, несимпатичный персонаж. Однако ж нравится красоткам! Видно, в российских мегаполисах совсем беда с мужиками, раз дамы довольствуются малым.

Отрицательную роль исполнила Светлана Ходченкова. Пару лет назад она засветилась в Голливуде, снявшись в блокбастере «Росомаха: Бессмертный». Тогда казалось, может стать мировой звездой. Пока что в основном снимается в России, причем не всегда в фильмах высокого класса.

Напившись на вечеринке, героиня Ходченковой влюбляется в скромного юношу, узнав, что родилась с ним в один день. И начинает преследовать его. Хотя с ее внешностью могла бы заполучить любого. Макс лжет ей, и за это ее по-человечески жаль.

Ее соперница за сердце главного героя – скромная бизнес-леди, продвигающая косметику. Показалось, что исполнившая роль актриса не только играла, но и рекламировала средства для макияжа.

Кто ждет от этого фильма искрометного юмора, может разочароваться. А вот любители мелодрам получат удовольствие, ибо «Гороскоп на удачу», как уже сказано, снят по всем канонам жанра.

«Гороскоп на удачу»

Россия, 2015 год, 96 минут

Режиссер: Арман Геворгян

В главной роли: Дмитрий Ендальцев

Жанр: мелодрама, комедия.