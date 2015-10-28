Кыргызстан примет участие в Минском международном кинофестивале «Лістапад»

Кыргызстан примет участие в XXII Минском международном кинофестивале «Лістапад». Об этом сообщает Посольство Беларуси в КР.

По его данным, форум пройдет 6-13 ноября под слоганом «Удовольствие для глаз». Для участия в МКФ заявлено 150 фильмов из 60 стран.

Программы основного конкурса игрового кино и конкурса «Молодость на марше» пройдут в кинотеатре «Центральный». Оценивать картины будет международное жюри из числа авторитетных кинематографистов. Председатель жюри основного конкурса – Вадим Абдрашитов (Россия), жюри конкурса «Молодость на марше» возглавляет Кристина Веласко (Мексика).

Программа конкурса для детской и юношеской аудитории «Лiстападзiк» пройдет 7-12 ноября в кинотеатре «Пионер» (улица Энгельса, 20). Председатель жюри Кристиан Дюэкер.

В программе форума фотовыставка, презентации кинофондов разных стран, дискуссия по проблемам распространения фильмов, питчинги, круглый стол, заседание клуба теоретиков кино, презентация новых технологий в сфере кинематографии и книг по проблематике менеджмента и продвижению киноактера, «киноспринт» в форме мастер-класса.